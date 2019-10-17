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    Технології

    На Бермудах дозволили сплачувати податки криптовалютою

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    За даними CoinMarketCap, криптовалюта займає 24 місце в світі по капіталізації - На Бермудах дозволили сплачувати податки криптовалютою
    За даними CoinMarketCap, криптовалюта займає 24 місце в світі по капіталізації

    Криптовалюта від компанії Circle прив'язана до американського долара

    Влада Бермудських островів дозволила платити податки і збори стейблкоїнами USDC - криптовалютою від компанії Circle

    Про це повідомила сама компанія у своєму блозі на Medium.

    Відзначається, що цей крок є «частиною більш широкої ініціативи уряду Бермудських островів, спрямованої на просування використання стейблкоїнів, прив'язаних до американського долара і децентралізованих фінансових протоколів і послуг».

    Гендиректор Circle Джеремі Аллейр вважає крок влади Бермудських островів природним, оскільки бермудський долар прив'язаний до долара США в співвідношенні 1: 1, як і USDC.

    За даними CoinMarketCap, криптовалюта займає 24 місце в світі по капіталізації. Вона оцінюється в $478 млн.

     

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