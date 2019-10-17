На Бермудах дозволили сплачувати податки криптовалютою
Криптовалюта від компанії Circle прив'язана до американського долара
Влада Бермудських островів дозволила платити податки і збори стейблкоїнами USDC - криптовалютою від компанії Circle
Про це повідомила сама компанія у своєму блозі на Medium.
Відзначається, що цей крок є «частиною більш широкої ініціативи уряду Бермудських островів, спрямованої на просування використання стейблкоїнів, прив'язаних до американського долара і децентралізованих фінансових протоколів і послуг».
Гендиректор Circle Джеремі Аллейр вважає крок влади Бермудських островів природним, оскільки бермудський долар прив'язаний до долара США в співвідношенні 1: 1, як і USDC.
За даними CoinMarketCap, криптовалюта займає 24 місце в світі по капіталізації. Вона оцінюється в $478 млн.