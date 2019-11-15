Telegram перебирається до Швейцарії



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Перенесення бізнесу до Швейцарії буде відбуватися поступово

Штаб-квартира Telegram може бути перенесена з Дубая до швейцарського міста Цуг. Для компанії, що управляє одним з найпопулярніших в світі месенджерів, вже підбираються приміщення під організацію офісу, пише Handelszeitung з посиланням на інформовані джерела.

Перенесення бізнесу до Швейцарії, за інформацією видання, буде відбуватися поступово. Спочатку в Цуг планується перевезти розробників. Йдеться про створення близько 30 робочих місць, представники Telegram ведуть переговори з владою кантону Цуг про видачу їм дозволів на роботу.

Як зазначають ЗМІ, Telegram в ході проведеного в 2018 році ICO (Initial coin offering, продаж власної криптовалюти інвесторам) привернув 1,7 мільярда доларів від великих інвесторів, причому істотна частка вкладень надійшла саме із Швейцарії. Це могло вплинути на вибір країни для розміщення штаб-квартири.

Напередодні засновник Telegram Павло Дуров повідомив, що ліквідує британські юрособи месенджера. За інформацією ЗМІ, заяву про ліквідацію подали зареєстровані в Великій Британії компанії Telegram Systems LLP і Telegram UK Holdings Limited.

Мессенджер Telegram спочатку планував запуск власної криптовалюта Gram в тестовому режимі в другому кварталі 2018 року. В середині жовтня 2019 го Telegram Group Inc. заявила про готовність відкласти запуск блокчейн-платформи TON і не поширювати криптовалюту Gram до вирішення всіх юридичних питань. До цього Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) США через суд домоглася тимчасової заборони на випуск Gram.