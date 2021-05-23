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    Економіка та фінанси

    У Мінекономіки зобов’язали АЗС знизити вартість пального: якою буде максимальна ціна

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    З урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 29,84 гривні за літр, дизельного пального &ndash; 27,89 гривні за літр - У Мінекономіки зобов’язали АЗС знизити вартість пального: якою буде максимальна ціна
    З урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 29,84 гривні за літр, дизельного пального – 27,89 гривні за літр
    Фото з відкритих джерел

    У міністерстві оприлюднили нову середню ціну на бензин і дизельне пальне

    Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

    Про це повідомляється на сайті Мінекономіки.

    Згідно з даними міністерства, розрахункові ціни знижені для дизельного палива ціни залишилися на рівні 20,89 гривні за літр. Для бензину 25,22 гривні до 24,84 гривні за літр.

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    Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 29,84 гривні за літр, дизельного пального – 27,89 гривні за літр.

    Нагадаємо, пальне в Україні додали до списку товарів протиепідемічного призначення, що необхідні для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом.

    До слова, Кабінет міністрів запровадив декларування при зростанні роздрібних цін на бензин та дизельне пальне більш ніж на 1%.

    Як повідомлялося, після рішення низки мереж АЗС відмовитися від продажу преміум пального Міністерство економічного розвитку заявило, що урядова постанова про регулювання цін на пальне не поширюється на його преміум види.

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    Теги: Мінекономіки бензин ціни АЗС пальне дизельне пальне
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    У Мінекономіки зобов’язали АЗС знизити вартість пального: якою буде максимальна ціна