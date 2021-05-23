У Мінекономіки зобов’язали АЗС знизити вартість пального: якою буде максимальна ціна

З урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 29,84 гривні за літр, дизельного пального – 27,89 гривні за літр

У міністерстві оприлюднили нову середню ціну на бензин і дизельне пальне

Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Про це повідомляється на сайті Мінекономіки.

Згідно з даними міністерства, розрахункові ціни знижені для дизельного палива ціни залишилися на рівні 20,89 гривні за літр. Для бензину 25,22 гривні до 24,84 гривні за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 29,84 гривні за літр, дизельного пального – 27,89 гривні за літр.

Нагадаємо, пальне в Україні додали до списку товарів протиепідемічного призначення, що необхідні для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом.

До слова, Кабінет міністрів запровадив декларування при зростанні роздрібних цін на бензин та дизельне пальне більш ніж на 1%.

Як повідомлялося, після рішення низки мереж АЗС відмовитися від продажу преміум пального Міністерство економічного розвитку заявило, що урядова постанова про регулювання цін на пальне не поширюється на його преміум види.

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