Уряд зобов’язав АЗС завчасно повідомляти про зростання цін на пальне

Декларувати потрібно зростання роздрібних цін на бензин та дизель більш ніж на 1%

Кабінет міністрів запровадив декларування при зростанні роздрібних цін на бензин та дизельне пальне більш ніж на 1%. Відповідна постанова №450 була оприлюднена сьогодні.

«Декларування зміни роздрібних цін на бензини марки А-92 та А-95 і дизельне пальне здійснюється суб’єктом господарювання щодо об’єкта (закладу) роздрібної торгівлі у разі збільшення роздрібної ціни товару на 1 відсоток і більше порівняно з роздрібною ціною на момент декларування за 20 днів до початку застосування роздрібної ціни, яка декларується, без урахування дня декларування», – сказано в додатку до постанови.

Цією ж постановою Кабмін доповнив перелік товарів, що мають істотну соціальну значущість, такими позиціями: бензин марки А-92; бензин марки А-95; дизельне пальне.

2 квітня Кабмін та Нафтогазова асоціація України підписали меморандум про наміри щодо створення сприятливого середовища, розвитку добросовісної конкуренції на ринку нафтопродуктів України та задоволення потреб споживачів на період карантину та обмежень.

Відповідно до умова меморандуму, Асоціація щомісяця буде надавати уряду інформацію некомерційного характеру про форми, види та місця нелегального обігу пального та місця здійснення діяльності суб’єктів, яка має ознаки порушення норм законодавства. Компанії-учасниці Асоціації зобов’язуються продовжувати сплачувати податки в повному обсязі, формувати ціну на нафтопродукти на умовах вільної конкуренції та з урахуванням кон’юнктури на світових ринках.



