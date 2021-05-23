Шмигаль відзвітував про ріст в Україні роздрібної торгівлі

За перші чотири місяці цього року роздрібна торгівля зросла на 14% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року

Найбільші темпи росту показали Чернівецька, Тернопільська та Закарпатська області

З початку року в Україні на 14% зросла роздрібна торгівля. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Facebook.

«За перші чотири місяці цього року роздрібна торгівля зросла на 14% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Найбільші темпи росту показали Чернівецька, Тернопільська та Закарпатська області. Це позитивний тренд на шляху відновлення нашої економіки після кризи», – зазначив Шмигаль.

Варто нагадати, що за даними Міжнародного валютного фонду, у 2020 році на тлі пандемії валовий внутрішній продукт України знизився на 4,2%.

До слова, малозабезпеченим сім'ям допоможуть започаткувати власний бізнес.

Нагадаємо, крупи в Україні стали одним з продуктів, який сильно додав у ціні за минулий рік. Вартість гречаної крупи і рису зросла на 14%.

Українці стають дедалі біднішими, однак, попри це, влада скорочує фінансування програми житлових субсидій. Якщо 2020 року видатки на ці пільги становили близько 37 млрд грн, то на 2021 рік заклали ще менше – 36,6 млрд. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів ексміністр соціальної політики Андрій Рева.

До слова, в Україні стрімко дорожчає хліб. Тільки за останній рік його вартість збільшилася на 12,5%. Тенденція зростання ціни не припиняється, розповів економічний експерт Олег Пендзин.

Тим часом Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства пропонує підвищити мінімальні ціни на алкоголь та готує проєкт відповідної постанови.

Нагадаємо, ціни на продукти продовжують зростати як в світі, так і в Україні. З початку року помітно подорожчав борщовий набір, масло, курячі яйця. На ринках також подорожчали цибуля, капуста, огірки і картопля.