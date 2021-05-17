Мінекономіки запевняє, що уряд не обмежував ціни на преміальне пальне

У Кабміні відреагували на рішення АЗС призупинити продаж пального преміум класу

Після рішення низки мереж АЗС відмовитися від продажу преміум пального Міністерство економічного розвитку заявило, що урядова постанова про регулювання цін на пальне не поширюється на його преміум види.

Про це йдеться в роз’ясненні Мінекономрозвитку.

У міністерстві зазначили, що урядова постанова, якою запроваджені граничні торговельні надбавки (націнки) на паливо на період дії карантину, стосується тільки бензину марок А-92 та А-95, а також дизельного пального – їх раніше віднесли до соціально значущих товарів.

«Під встановлення максимальної торгівельної надбавки не підпадає «брендове преміальне» пальне з покращеними показниками якості та позначення (маркування) якого включає певну торгову марку (товарний знак)», – пояснили в Мінекономіки.

Раніше про припинення продажу преміального палива заявили мережі Wog та Okko. Компанії пояснили цю ситуацію тим, що продаж пального цих марок за ціною, вcтановленою Кабінетом Міністрів на травень, є збитковим для мережі.

Згодом мережі автозаправних станцій Klo і Socar припинили продаж преміального пального через рішення уряду про запровадження державного регулювання цін на пальне.

До слова, експерт прогнозував, що пальне до кінця травня буде щотижня рости на 15-20 копійок.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ввів обов'язкове декларування підвищення роздрібних цін на бензин і дизельне паливо більш ніж на 1%. Перелік соціально значущих товарів, які підлягатимуть декларуванню, доповнено бензином марок А-92 та А-95, а також дизельним паливом. Про зростання цін необхідно повідомляти за 20 днів.

Як відомо, зростання цін на бензин відновилося на початку травня. Зокрема, відразу після вихідних, вартість пального зросла на 20 копійок. Потім зростання цін продовжилося. У підсумку ціна бензину А-95 піднялася на 70 копійок за літр.