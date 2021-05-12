Пальне в Україні додали до списку «антивірусної зброї». Як це вплине на ціни

Уряд відніс пальне до списку товарів, що необхідні для запобігання поширенню Covid-19

Пальне в Україні додали до списку товарів протиепідемічного призначення, що необхідні для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом. Відповідна постанова опублікована на сайті уряду.

Це означає, що відтепер власники заправок мають звітувати уряду про свої наміри підняти ціни. Причому про плани, змінити ціни на стелах, АЗС повинні повідомляти Кабмін за 20 днів до зміни цін.

«Декларування зміни роздрібних цін на бензини марки А-92 та А-95 і дизельне пальне здійснюється суб’єктом господарювання щодо об’єкта (закладу) роздрібної торгівлі у разі збільшення роздрібної ціни товару на 1 відсоток і більше порівняно з роздрібною ціною на момент декларування за 20 днів до початку застосування роздрібної ціни, яка декларується, без урахування дня декларування», - йдеться у додатку до постанови.

Урядовці пішли на цей крок, щоб контролювати ціни на пальне, які останнім часом постійно зростають. Так, наприклад, за даними «Консалтингової групи А-95», у період з 7 по 11 травня заправки підняли ціни на бензини і дизельне пальне у межах 10-50 копійок за літр.

В Кабміні вважають, що контроль цін дозволить впливати на ситуації, що склалася на паливному ринку України. Тож теоретично рішення уряду має позитивно вплинути на цінову ситуації на ринку.

З іншого боку, під вішення цін на АЗС – не є незаконною дією. Тож у уряду немає реальних важелів впливу на мережі. Скоріш за все, роздрібні ціни на бензин та дизель, як і раніше, залежатимуть від світових цін на нафту. А вона останнім часом постійно дорожчає.

Так, з початку квітня по 7 травня світові ціни на нафту виросли з $62 до $69 за барель. А нафтопродукти в Європі подорожчали на 7-11%.

Оптові партії дизельного палива в Україні за той же період подорожчали на 10%,, бензину – на 8%.