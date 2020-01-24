У Нацбанку кажуть, що останні два-три роки Бог любить Україну і компенсує те, що недоробив уряд



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На зовнішні ринки за результатами 2018/2019 маркетингового року Україною поставлено рекордні 50,4 млн тон зернових, зернобобових та борошна, що на 10,5 млн тонн більше, ніж минулого року, коли експорт склав 39,9 млн тонн

Богдан Данилишин: гарний врожай рятував Україну в останні роки

Голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин вважає, що поки Україні щастило, але економічна криза ймовірна. Таку думку економіст висловив в інтерв’ю «Главкому».

За словами Данилишина, криза ймовірна «не тільки через події у світі, а й через військову агресію РФ, або неврожай». «Поки що Україні везло. Я б сказав навіть, що останні два-три роки Бог любить Україну і компенсує українцям все те, що недоробив уряд або НБУ, гарним врожаєм, непоганими цінами на експорт. Але так буде не завжди», - наголосив голова Ради НБУ.

Данилишин вважає, що МВФ – якщо дивитись комплексно – забезпечував зовнішню підтримку, «але за нас самих працювати не буде і від кризи нас не врятує». «Тут потрібна злагоджена командна гра уряду, НБУ, роботодавців, виробників, захисту національних виробників, внутрішнього ринку», - впевнений економіст.

Нагадаємо, 27 грудня 2019 року прем’єр Олексій Гончарук повідомив, що Кабінет міністрів України підготує новий макроекономічний прогноз на початку 2020 року і запропонує Верховній Раді внести зміни до бюджету-2020.

Як повідомлялося, доходи загального фонду державного бюджету України з початку 2019 року становили 93,9% від запланованого показника, в результаті чого до бюджету не надійшло 51,46 млрд гривень, запланованих у бюджеті. Це сталося через зміцнення національної валюти.

Раніше Кабінет міністрів зробив прогноз, що середній курс гривні до долара у 2020 році становитиме 27 грн/долар. Така цифра закладена у макропрогнозі, на якому розрахований проект держбюджету-2020.

До відома, на зовнішні ринки за результатами 2018/2019 маркетингового року Україною поставлено рекордні 50,4 млн тон зернових, зернобобових та борошна, що на 10,5 млн тонн більше, ніж минулого року, коли експорт склав 39,9 млн тонн.

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