Голова Ради НБУ заперечує, що є «агентом Коломойського»



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Богдан Данилишин запитує чи можна називати мільйони ошуканих вкладників теж агентами Коломойського

Вислів «хтось діє в інтересах Коломойського» формується можливо деякими членами теперішнього Правління НБУ і точно особами з їх оточення, - голова Ради НБУ

Голова Ради Національного банку Богдан Данилишин стверджує в інтерв’ю «Главкому», що не всі ті, хто критикують дії НБУ є «агентами Коломойського».

«А мільйони ошуканих вкладників банків, які були ліквідовані і до їх ліквідації за ними здійснювався нагляд Правлінням НБУ – це також агенти Коломойського?», - запитує голова Ради НБУ.

Данилишин впевнений, що вислів «хтось діє в інтересах Коломойського» формується можливо деякими членами теперішнього Правління НБУ і точно особами з їх оточення». «А чиїми агентами є члени Правління? Санта Клауса? Тому, що агентами Діда Мороза їх не назвеш та й останній, здається, попав під декомунізацію», - наголошує голова Ради НБУ.

Данилишин зазначає, що Рада НБУ буде об’єктивно виконувати той мандат, який їм надає закон «Про НБУ» і «без будь-яких компромісів спонукати Правління працювати в межах чинного законодавства». «Я за діалог і конструктивну співпрацю, а не намагання розправитися з кимось і доказати свою зверхність», - закликав економіст.

Як повідомлялося, нещодавно олігарх і колишній власник ПриватБанку Ігор Коломойський заявив, що впевнений у тому, що йому вдасться повернути собі право власності на банк.

До слова, 26 грудня минулого року стало відомо, що НБУ здобув першу перемогу у справі ПриватБанку.

У МВФ заявили, що Україна має покарати колишніх власників Приватбанку, бо у 2016 році, після націоналізації ПриватБанку, уряд докапіталізував його на $5,5 мільярда коштами платників податків. Адже тоді ліквідувати ПриватБанк було неможливо через його ключову роль у банківській системі.

До відома, з 1 липня цього року Нацбанк готується до розширення повноважень та міняє свою структуру. Структуру змінили через ухвалення Радою закону про «спліт», відповідно до якого один з регуляторів фінансового ринку — Нацкомфінпослуг — ліквідують, а частину його повноважень, зокрема щодо страхових компаній, ломбардів та інших фінансових організацій, передадуть Нацбанку.

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