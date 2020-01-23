«З Давосу можна привозити тільки шапки, а не інвесторів». Експерт про рішення Верховного суду щодо Приватбанку



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Верховний Суд вирішив, що Нацбанк не може вимагати з Коломойського за кредитами рефінансування, за якими була особиста порука олігарха, - Фурса

Рішення Верховного Суду - це черговий сигнал відсутності верховенства права в країні, - Фурса

Рішення Верховного Суду про відхилення скарги Національного банку до компанії олігарха Ігоря Коломойського – це черговий сигнал відсутності верховенства права в країні, що є основною проблемою для інвестицій. Так прокоментував «Главкому» судове рішення спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса.

«Верховний Суд вирішив, що Нацбанк не може вимагати з Коломойського за кредитами рефінансування, за якими була особиста порука олігарха. А треба вимагати з держави. А Коломойський ні до чого. А ви ще питаєте, чи зможемо ми привести інвесторів з Давосу. Поки навіть Верховний Суд приймає такі рішення, з Давосу можна привозити тільки шапки», - написав Фурса на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, у січні минулого року кандидат в президенти України Ігор Шевченко на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі намагався «стягнути» кілька безкоштовних шапок, щоб привезти в Україну друзям.

Як повідомлялося, 22 січня Верховний Суд відхилив касаційну скаргу НБУ до компанії Ігоря Коломойського ТОВ «Гаджибей» щодо стягнення з неї іпотеки у рахунок погашення кредитів рефінансування, виданих Приватбанку до націоналізації і за якими компанія Коломойського стала поручителем, повідомила пресслужба НБУ. У Нацбанку підкреслили, що для такого рішення суддям знадобилось менше однієї хвилини.

«До націоналізації ПриватБанку, ексвласники банку та пов’язані з ними компанії (зокрема ТОВ «Гаджибей») поручились перед Національним банком власними статками та майном, що заборгованість за кредитами рефінансування буде погашена. Сьогодні обсяг такої заборгованості складає 7,6 млрд грн. Нацбанк задля погашення частини боргу, хотів стягнути заставне майне ТОВ «Гаджибей», а саме дві земельні ділянки у Одеській області», - йдеться у повідомленні.

Суд вирішив, що НБУ задля погашення боргу може здійснювати стягнення застави з ТОВ «Гаджибей» лише у випадку неможливості списання коштів з банківських рахунків Приватбанку.

«Таке рішення створює ризик, коли ексвласники Приватбанку зможуть уникнути відповідальності за невиконання взятих на себе зобов’язань», - наголосили у НБУ.

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