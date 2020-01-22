В Раді НБУ анонсували нову хвилю «очищення» банків



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Данилишин говорить, що близько 3000 тисяч небанківських фінансових установ та інших структур відійшли під нагляд НБУ відповідно до так званого Закону про SPLIT

Причиною виведення з ринку 100 банків із 180 було наслідком як поточного стану справ в окремих банках, так і можливого політичного замовлення, - голова Ради НБУ

Голова Ради Національного банку Богдан Данилишин вважає, що хвиля «очищення» банків або «банкопад» може повторитися. Таку думку економіст висловив в інтерв’ю «Главкому».

За словами Данилишина, багато небанківських фінансових установ та інших структур (біля 3000) відійшли під нагляд НБУ відповідно до так званого Закону про SPLIT. «Піде ще одна хвиля «очищення» банків. Тут є де розгулятися», - говорить голова Ради НБУ.

Данилишин зазначає, що проблеми у банківської системі України існували більше десяти років, проте їх різке загострення сталося у 2014 році під впливом зовнішньополітичних та деяких внутрішніх чинників. «Разом з тим, ситуацію суттєво загострили непрофесійні дії Правління Національного банку України. Я особисто не бачив чіткої програми реформування банківського сектору. Маю на увазі фундаментальні системні помилки у сфері монетарної, валютної і комунікаційної політики, а також недостатньо професійні, а подекуди й заангажовані дії у сфері банківського регулювання й нагляду. Країна одержала значну девальвацію гривні, перетікання кризи в банківському секторі в системну, внаслідок якої з ринку було виведено понад 100 банків із 180, що працювали станом на початок 2014 року. Причиною виведення з ринку певної кількості банків було наслідком як поточного стану справ в окремих банках, так і можливого політичного замовлення, зведення рахунків із конкурентами», - стверджує голова Ради НБУ.

На думку Данилишина, «банкопад» наніс потужний удар по економіці країни. «За даними USAID, втрати від кризи, включаючи і т.зв. «банкопад» у 2014-2017 рр. становили 40% ВВП України. Ще в 2017 році Рада НБУ відзначала, що «очищення» банківської системи відбувалося без оголошення Нацбанком чіткої програми реформування банківського сектору, що зумовило значну невизначеність у діяльності банківського і реального секторів та населення. Недостатньо обґрунтованими були рішення Нацбанку стосовно виведення з ринку платоспроможних банків, зокрема спостерігалися ознаки застосування різних підходів під час проведення «очищення» банківської системи. Не в повній мірі враховані як потреби розвитку економіки, так і характер розвитку банківської системи, а також вплив воєнного конфлікту на економіку», - вважає Данилишин.

Голова Ради НБУ підкреслює, що дотепер питання «очищення» банківської системи залишається дискусійним. «Звісно, не всі банки виводились коректно, про що є багато рішень судів. Думаю, слідчі органи з часом розберуться, хто був правий, а хто ні», - стверджує економіст.

Данилишин говорить, що Рада НБУ не раз оцінювала діяльність Правління щодо, так званого, «банкопаду». «Я б радив переглянути наші рішення з листопада 2016 року – часу коли почала роботу Рада. У період, коли здійснювали «активний банкопад» в Україні, Ради НБУ – конституційного органу – не було. Її не існувало майже два роки. Думаю, це спланована акція, якій мають дати оцінку відповідні органи», - вважає голова Ради НБУ.

Нагадаємо, з 1 липня цього року Нацбанк готується до розширення повноважень та міняє свою структуру. Структуру змінили через ухвалення Радою закону про «спліт», відповідно до якого один з регуляторів фінансового ринку — Нацкомфінпослуг — ліквідують, а частину його повноважень, зокрема щодо страхових компаній, ломбардів та інших фінансових організацій, передадуть Нацбанку.

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