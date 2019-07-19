У Нацбанку запевнили, що проведення виборів в Раду не відіб'ється на курсі гривні



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Глава Нацбанку відзначив, що зміцнення гривні було викликане кілька факторами

Глава Національного банку України Яків Смолій заявив, що проведення парламентських виборів не відіб'ється на курсі гривні.

Про це Смолій заявив на брифінгу в Нацбанку.

«Подвійні вибори, дійсно, несли в собі деякі очікування ризиків на фінансових ринках, але це абсолютно жодним чином не вплинуло на валютний курс. Він як формувався завдяки попиту і пропозиції, так і продовжує робити це зараз», - сказав Смолій.

Глава Нацбанку відзначив, що зміцнення гривні було викликане кілька факторами.

«Зміцнення гривні було викликане, перш за все, факторами сприятливих умов для нашого експорту, а також припливом (коштів) іноземних інвесторів у внутрішні державні цінні папери, що призвело до збільшення пропозиції валюти на ринку і, як наслідок, до зміцнення гривні», - підкреслив Смолій.

Нагадаємо, затримка у проведенні ключових реформ або кроки щодо нівелювання попередніх досягнень, у тому числі з-за судових і законодавчих рішень, які можуть суттєво посилити вразливість економіки України і перешкодити продовженню співпраці з МВФ.