У Путіна розповіли про перспективи транзиту газу через Україну після 2024 року

Переговори про продовження транзиту газу багато в чому пов’язані з процесами декарбонізації в Європі, заявив речник Кремля

РФ збирається орієнтуватися на попит в Німеччині

Переговори про транзит газу через Україну після 2024 року буде залежати, в тому числі, від обсягів європейського попиту. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє «Інтерфакс».

«Переговори про транзит, про продовження транзиту на перспективу після 2024 року багато в чому пов’язані з процесами декарбонізації в Європі і з процесами європейського попиту», – сказав Пєсков.

Він зазначив, що споживачі в Німеччині є найбільшими споживачами газу в Європі і тому саме від їх попиту багато в чому буде залежати обсяг транзиту через Україну.

Як повідомлялося, «Газпром» готовий транспортувати газ через Україну після 2024 року.

Нагадаємо, 21 липня США та Німеччина офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу «Північний потік-2».

За домовленостями Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб уможливити продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років.

Водночас прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи угода США і Німеччини щодо «Північного потоку-2», заявив, що переговори про транзит газу через Україну після 2024 року будуть мати комерційний характер і їх не ведуть глави держав.

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