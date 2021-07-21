Опублікували текст угоди зі США щодо газопроводу «Північний потік-2»: про що там ідеться
Міністерство закордонних справ Німеччини опублікувало текст угоди зі США щодо газопроводу «Північний потік-2»
Берлін і Вашингтон домовилися про застосування санкцій проти Росії, якщо та продовжить використовувати газ як інструмент тиску на інші країни.
Транзит через Україну після введення в дію газопроводу повинен бути продовжений на 10 років (чинний контракт на транзит завершується у 2024 році). Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ Німеччини.
Окрім цього, США та Німеччина інвестують $1 мільярд у розвиток відновлюваних джерел енергії в Україні. Берлін також виділить $70 мільйонів на підтримку енергосектору та зняття енергозалежності України.
Відповідно до досягнутої угоди сторін, у разі спроб Росії використовувати енергію як зброю або вчинити подальші агресивні дії проти України Німеччина зобов'язується вжити заходів для обмеження експортних можливостей Росії.
- У документі наголошується, що зобов'язання спрямоване на те, щоб Росія не використовувала жоден трубопровід, включаючи «Північний потік-2», для досягнення агресивних політичних цілей.
- Заходи можуть охоплювати санкції, при цьому Берлін має ініціювати їхнє прийняття не тільки на національному, а й на загальноєвропейському рівні.
- Сполучені Штати та Німеччина наполягають на тому, щоб транзит газу через Україну тривав після 2024 року.
- Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні важелі для забезпечення продовження на 10 років угоди про транзит газу між Україною і Росією.
- Для розв'язання питання з продовженням транзиту газу Берлін має призначити Спеціального посланника, на його роботу буде виділено 70 млн доларів.
- Німеччина, зокрема, взяла на себе зобов'язання створити фонд у розмірі 1 млрд доларів і виділити Україні кошти на перехід до нових джерел енергії.
- Крім того, Німеччина зобов'язалася допомогти Україні з врегулюванням конфлікту на Донбасі для запуску газопроводу «Північний потік-2».
- Берлін пообіцяв активізувати переговори в нормандському форматі. При цьому США підтримують зусилля ФРН і Франції по досягненню миру на сході України.
США під час розроблення угоди враховували думку Києва і Варшави.
Але Україна разом із Польщею у відповідь на цю угоду закликали Сполучені Штати Америки та Німеччину адекватно поставитися до безпекової кризи у регіоні, єдиним вигодонабувачем якої є Росія. Київ наголошує, що рішення, які прописали в угоді, не можуть вважатися достатніми для ефективної мінімізації загроз, які створює «Північний потік-2».
Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що ініціює консультації з Єврокомісією і ФРН щодо «Північного потоку-2».