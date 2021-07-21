Опублікували текст угоди зі США щодо газопроводу «Північний потік-2»: про що там ідеться

Транзит через Україну після введення в дію газопроводу повинен бути продовжений

Міністерство закордонних справ Німеччини опублікувало текст угоди зі США щодо газопроводу «Північний потік-2»

Берлін і Вашингтон домовилися про застосування санкцій проти Росії, якщо та продовжить використовувати газ як інструмент тиску на інші країни.

Транзит через Україну після введення в дію газопроводу повинен бути продовжений на 10 років (чинний контракт на транзит завершується у 2024 році). Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ Німеччини.

Окрім цього, США та Німеччина інвестують $1 мільярд у розвиток відновлюваних джерел енергії в Україні. Берлін також виділить $70 мільйонів на підтримку енергосектору та зняття енергозалежності України.

Відповідно до досягнутої угоди сторін, у разі спроб Росії використовувати енергію як зброю або вчинити подальші агресивні дії проти України Німеччина зобов'язується вжити заходів для обмеження експортних можливостей Росії.

У документі наголошується, що зобов'язання спрямоване на те, щоб Росія не використовувала жоден трубопровід, включаючи «Північний потік-2», для досягнення агресивних політичних цілей.

Заходи можуть охоплювати санкції, при цьому Берлін має ініціювати їхнє прийняття не тільки на національному, а й на загальноєвропейському рівні.

Сполучені Штати та Німеччина наполягають на тому, щоб транзит газу через Україну тривав після 2024 року.

Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні важелі для забезпечення продовження на 10 років угоди про транзит газу між Україною і Росією.

Для розв'язання питання з продовженням транзиту газу Берлін має призначити Спеціального посланника, на його роботу буде виділено 70 млн доларів.

Німеччина, зокрема, взяла на себе зобов'язання створити фонд у розмірі 1 млрд доларів і виділити Україні кошти на перехід до нових джерел енергії.

Крім того, Німеччина зобов'язалася допомогти Україні з врегулюванням конфлікту на Донбасі для запуску газопроводу «Північний потік-2».

Берлін пообіцяв активізувати переговори в нормандському форматі. При цьому США підтримують зусилля ФРН і Франції по досягненню миру на сході України.

США під час розроблення угоди враховували думку Києва і Варшави.

Але Україна разом із Польщею у відповідь на цю угоду закликали Сполучені Штати Америки та Німеччину адекватно поставитися до безпекової кризи у регіоні, єдиним вигодонабувачем якої є Росія. Київ наголошує, що рішення, які прописали в угоді, не можуть вважатися достатніми для ефективної мінімізації загроз, які створює «Північний потік-2».

Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що ініціює консультації з Єврокомісією і ФРН щодо «Північного потоку-2».

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