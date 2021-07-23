«Газпром» готовий транспортувати газ через Україну після 2024 року
Готовий навіть збільшити обсяги транзиту через Україну
Голава «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що компанія готова транспортувати через Україну після 2024 року газ «на ринкових умовах і за ринковими цінами».
«Питання нових обсягів закупівель газу з Росії для транзиту через територію України повинні вирішуватися на ринкових умовах і за ринковими цінами. Для обсягів нових закупівель російського газу українським маршрутом сумарно вище поточних транзитних зобов'язань «Газпром» готовий навіть збільшити обсяги транзиту через Україну», – цитує «Интерфакс» слова Міллера.
За словами Міллера, «Газпром» нібито завжди підходив до «Північного потоку-2» як до економічного проєкту. Також він заявив, що мета нової труби – забезпечити «надійність, стабільність і диверсифікацію поставок газу на ринок Євросоюзу, а також зниження вартості газу».
Нагадаємо, 21 липня США та Німеччина офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу «Північний потік-2».
За домовленостями Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб уможливити продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років.
Водночас прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи угода США і Німеччини щодо «Північного потоку-2», заявив, що переговори про транзит газу через Україну після 2024 року будуть мати комерційний характер і їх не ведуть глави держав.