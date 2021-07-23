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    «Газпром» готовий транспортувати газ через Україну після 2024 року

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    &laquo;Газпром&raquo; нібито завжди підходив до &laquo;Північного потоку-2&raquo; як до економічного проєкту - «Газпром» готовий транспортувати газ через Україну після 2024 року
    «Газпром» нібито завжди підходив до «Північного потоку-2» як до економічного проєкту

    Готовий навіть збільшити обсяги транзиту через Україну

    Голава «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що компанія готова транспортувати через Україну після 2024 року газ «на ринкових умовах і за ринковими цінами».

    «Питання нових обсягів закупівель газу з Росії для транзиту через територію України повинні вирішуватися на ринкових умовах і за ринковими цінами. Для обсягів нових закупівель російського газу українським маршрутом сумарно вище поточних транзитних зобов'язань «Газпром» готовий навіть збільшити обсяги транзиту через Україну», – цитує «Интерфакс» слова Міллера.

    За словами Міллера, «Газпром» нібито завжди підходив до «Північного потоку-2» як до економічного проєкту. Також він заявив, що мета нової труби – забезпечити «надійність, стабільність і диверсифікацію поставок газу на ринок Євросоюзу, а також зниження вартості газу».

    Нагадаємо, 21 липня США та Німеччина офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу «Північний потік-2».

    За домовленостями Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб уможливити продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років.

    Водночас прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи угода США і Німеччини щодо «Північного потоку-2», заявив, що переговори про транзит газу через Україну після 2024 року будуть мати комерційний характер і їх не ведуть глави держав.

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    Теги: США газ Німеччина Газпром ринок транзит Північний потік-2
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    «Газпром» готовий транспортувати газ через Україну після 2024 року