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    У середу США і Німеччина оголосять про угоду щодо «Північного потоку-2»

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    Німеччина нібито візьме на себе зобов'язання допомагати Україні - У середу США і Німеччина оголосять про угоду щодо «Північного потоку-2»
    Німеччина нібито візьме на себе зобов'язання допомагати Україні

    Сторони оголосять про досягнення домовленості вже сьогодні, 21 липня.

    Сполучені Штати і Німеччина домовилися про угоду щодо проєкту будівництва газопроводу «Північний потік-2». І в середу, 21 липня, оголосять про це.

    Німеччина нібито візьме на себе зобов'язання допомагати Україні з питань енергетичних проєктів і дипломатії. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

    США та Німеччина можуть застосувати нові санкції та інші заходи щодо Російської Федерації. Обмеження можуть бути застосовані, якщо Москва використає газопровід «Північний потік-2» як зброю проти України.

    Документ передбачає, що Німеччина повинна вжити заходів, якщо РФ буде використовувати «Північний потік-2» для тиску на Україну або посилить агресію щодо Києва.

    Крім того, Берлін повинен закликати ЄС до кроків у відповідь, в тому числі до санкцій на експорт російських енергоносіїв.

    Нагадаємо, будівництво газопроводу в обхід України планують завершити вже у серпні. Його спорудження призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

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    Теги: США Німеччина санкції експорт будівництво радник
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    У середу США і Німеччина оголосять про угоду щодо «Північного потоку-2»