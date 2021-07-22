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    Кремль заявив, що лідери держав не можуть домовлятися про транзит газу

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    У Москві кажуть, що зрушень з підготовки зустрічі Президентів України і РФ немає - Кремль заявив, що лідери держав не можуть домовлятися про транзит газу
    У Москві кажуть, що зрушень з підготовки зустрічі Президентів України і РФ немає

    Угода Німеччини і США не впливає на комерційні питання

    Переговори про транзит газу через Україну після 2024 року будуть мати комерційний характер і їх не ведуть глави держав.

    Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи угода США і Німеччини щодо «Північного потоку-2», повідомляє РИА Новости.

    «Переговори про транспортування газу через Україну після 2024 року будуть мати комерційний характер, їх ведуть не президенти країн», – слова Пєскова.

    Він також заявив, що зрушень з підготовки зустрічі Президентів України і РФ Володимира Зеленського і Володимира Путіна поки немає.

    Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікував угоду США і ФРН щодо «Північного потоку-2». У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

    Також Берлін і Вашингтон домовилися про застосування санкцій проти Росії, якщо та продовжить використовувати газ як інструмент тиску на інші країни.

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    Теги: МЗС Росія США транзит Україна прессекретар
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    Кремль заявив, що лідери держав не можуть домовлятися про транзит газу