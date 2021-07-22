Кремль заявив, що лідери держав не можуть домовлятися про транзит газу

У Москві кажуть, що зрушень з підготовки зустрічі Президентів України і РФ немає

Угода Німеччини і США не впливає на комерційні питання

Переговори про транзит газу через Україну після 2024 року будуть мати комерційний характер і їх не ведуть глави держав.

Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи угода США і Німеччини щодо «Північного потоку-2», повідомляє РИА Новости.

«Переговори про транспортування газу через Україну після 2024 року будуть мати комерційний характер, їх ведуть не президенти країн», – слова Пєскова.

Він також заявив, що зрушень з підготовки зустрічі Президентів України і РФ Володимира Зеленського і Володимира Путіна поки немає.

Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікував угоду США і ФРН щодо «Північного потоку-2». У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Також Берлін і Вашингтон домовилися про застосування санкцій проти Росії, якщо та продовжить використовувати газ як інструмент тиску на інші країни.

Читайте також:



