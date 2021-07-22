«Північний потік-2» ще можна заблокувати – Вітренко

В обох палатах Конгресу США поділяють занепокоєння, що цей проєкт є реальною загрозою для безпеки України

Голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко каже, що справа у сертифікації оператора за європейськими правилами

Санкції США проти компанії-оператора російського газопроводу «Північний потік-2» здатні відвадити європейських споживачів газу та зрештою не дати запрацювати цьому геополітичному проєкту Кремля.

Таке переконання висловив в четвер у Вашингтоні за результатами зустрічей у Конгресі США голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко, повідомляє Укрінформ.

«У нас відбувся дуже вдалий візит до Сполучених Штатів, ми зустрічалися з провідними конгресменами й сенаторами. Ми продовжуємо пояснювати позицію України, що цей проєкт, «Північний потік-2» несе критичну загрозу для безпеки України та всього регіону, і ця позиція зустрічає розуміння з боку Конгресу як однієї з ключових гілок влади у Сполучених Штатах», – зауважив Вітренко.

Він підкреслив, що в розмовах з представниками американської влади українська сторона пояснює, «що санкції проти «Північного потоку-2» можуть зробити так, що цей проєкт ніколи не запрацює».

Вітренко уточнив: питання не тільки в добудові газопроводу, але також у сертифікації оператора за європейськими правилами.

«Європейські компанії бронюють потужності у цього оператора, щоби вони могли отримувати газ через цей трубопровід. Так от, якщо цей оператор перебуватиме під санкціями – а я ще раз наголошую, що це, практично, російська компанія, не європейська, оскільки на 100% Nord Stream AG належить Газпрому… європейські компанії не бронюватимуть потужності на цьому трубопроводі, вони не зможуть отримувати газ, і тому цей газопровід ніколи не запрацює», – пояснив Вітренко.

Голова НАК уточнив: в обох палатах Конгресу США поділяють занепокоєння, що цей проєкт є реальною загрозою для безпеки України, а також що він «несе корупцію в Європу та розділяє її». І це становить загрозу для всього світового порядку.

«Вони (члени Конгресу США – ред.) готові підтримувати нас, Україну, на нашому шляху боротьби проти цього проєкту. Саме тому ми вважаємо наш візит дуже вдалим», – підкреслив Вітренко.

Раніше Вітренко заявляв, що Україна не змінить свого ставлення до проєкту газопроводу «Північний потік -2»: його запуск ставить під загрозу безпеку країни і регіону загалом.

Нагадаємо, у середу адміністрація Джо Байдена та уряд Ангели Меркель оголосили про досягнення угоди щодо завершення будівництва російського газопроводу «Північний потік-2» в обхід України.

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