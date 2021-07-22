Україна хоче сильніших формулювань в угоді щодо «Північного потоку-2»

Очільник МЗС України: Ми чесно завжди казали, що для нас «Північний потік-2» насамперед є безпековим питанням

«Головним бенефіціаром тієї кризи, яку створив «Північний потік-2», є Російська Федерація», наголосив глава МЗС України

Україна хоче сильніших формулювань щодо безпекових гарантій у американсько-німецькій заяві стосовно добудови «Північного потоку-2». Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільній з угорським колегою Петером Сійярто пресконференції у Києві, пише «Укрінформ».

Глава української дипломатії нагадав, що Україна і Польща у спільній заяві, оприлюдненій у середу, виклали свою позицію щодо американсько-німецької заяви стосовно добудови «Північного потоку-2».

«Ми наразі маємо багато запитань до того, як американсько-німецька домовленість здатна зменшити безпекові ризики для України та країн Центральної Європи, пов’язані із запуском «Північного потоку-2». Ми будемо розмовляти із США і Німеччиною з цього приводу. Ми чесно завжди казали, що для нас «Північний потік-2» насамперед є безпековим питанням, ми б хотіли, щоб формулювання у німецько-американській заяві стосовно безпеки були сильнішими», – сказав Кулеба.

Коментуючи економічний блок цієї заяви, він зазначив, що Україна вивчає зроблені пропозиції і буде готова представити нашу позицію після комплексного і детального аналізу того, що запропоновано.

Водночас він зауважив, що є фундаментальна проблема, пов’язана з тим, що нам досі незрозуміло, чи готова Росія виконувати належним чином свої зобов’язання, коли йдеться про енергетичну безпеку України і збереження ролі України як транзитної держави.

«Америка з Німеччиною про щось домовилися, Польща з Україною теж про щось домовилися, але ми всі з вами розуміємо, що головним бенефіціаром тієї кризи, яку створив «Північний потік-2», є Російська Федерація. І це головна проблема і головне запитання, відповіді на яке наразі немає, і над нею потрібно працювати», – резюмував міністр.

Варто вказати, що у МЗС заперечили заяву США про узгодження з Україною угоди щодо «Північного потоку-2».

Нагадаємо, Разумков закликав Конгрес США не допустити запуску «Північного потоку-2».

Зазначимо, колишній посол України у США Валерій Чалий назвав найнебезпечніші наслідки для України від прийняття декларації США та ФРН щодо «Північного потоку-2».

Раніше Джо Байден заявив, що не міг зупинити «Північний потік-2».

21 липня МЗС Німеччини опублікував угоду США і ФРН щодо «Північного потоку-2». У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Але Кремль уже відреагував на це заявою, що лідери держав не можуть домовлятися про транзит газу.

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