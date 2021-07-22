Держдеп: українська влада знала деталі угоди щодо «Північного потоку-2»

США стверджують, що активно взаємодіяли з Україною і внесли запропоновані нею ідеї до тексту спільної заяви з ФРН

Вашингтон активно консультувався з Києвом під час підготовки угоди з Берліном щодо трубопроводу «Північний потік-2» і вніс запропоновані українською стороною ідеї в текст опублікованої пізніше спільної заяви США та ФРН. Про це заявила на спеціальному телефонному брифінгу для журналістів, присвяченому досягненню Вашингтоном і Берліном угоди щодо ситуації навколо газопроводу, представниця Держдепартаменту високого рангу, повідомляють ЗМІ.

Вона відкинула деякі твердження про те, що Білий дім тиснув на Україну і вимагав не виступати з критикою майбутньої угоди США з ФРН щодо «Північного потоку-2».

«Україна – партнер, і ми не залякуємо своїх партнерів», – сказала вона, наголосивши, що Вашингтон активно взаємодіяв із Києвом «на багатьох рівнях».

«Ми ділилися деталями та ідеями, зокрема текстом самої заяви», – повідомила вона.

«Ми, як я вже говорила, активно взаємодіяли з Україною і включили її внесок та її ідеї в цю заяву», – підкреслила ведуча брифінгу, додавши, що Вашингтон розраховує чинити так само і в майбутньому у процесі виконання угоди.

Варто зазначити, що у МЗС заперечили заяву США про узгодження з Україною угоди щодо «Північного потоку-2».

Тим часом директор Євразійського центру імені Патрічіу при Атлантичній раді США, посол США в Україні (2003-2006 рр) Джон Гербст вважає, що угода Джо Байдена з Німеччиною щодо проєкту «Північний потік-2» є невдачею на багатьох рівнях. Гербст каже, що «ця угода підриває довіру до адміністрації Байдена, яка пообіцяла зробити все можливе, щоб зупинити проєкт, але потім дозволила його добудовувати».

Додамо, що сьогодні канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що угода з урядом США щодо будівництва газопроводу «Північний потік-2» не розв'язує всіх проблем, проте допомагає.

Як відомо, Україна хоче сильніших формулювань в угоді щодо «Північного потоку-2».

Раніше Джо Байден заявив, що не міг зупинити «Північний потік-2».

21 липня МЗС Німеччини опублікував угоду США і ФРН щодо «Північного потоку-2». У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Але Кремль уже відреагував на це заявою, що лідери держав не можуть домовлятися про транзит газу.

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