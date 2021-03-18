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    Економіка та фінанси

    Рада проголосувала зниження ПДВ для виробників агросировини, хоча ця галузь і так почувається добре, – Гетманцев

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    За словами Гетманцева, депутати проголосували за лобістське рішення, яке заподіє шкоду бюджету - Рада проголосувала зниження ПДВ для виробників агросировини, хоча ця галузь і так почувається добре, – Гетманцев
    За словами Гетманцева, депутати проголосували за лобістське рішення, яке заподіє шкоду бюджету

    «Податкове навантаження переноситься з сільськогосподарського товаровиробника на переробку», – переконаний Гетманцев

    Світові ціни на сільськогосподарську сировину зростають і будуть зростати, тож вона дуже добре себе почуває. А Україна має підтримувати переробну, а не сировинну галузь, тому що вона дає додану вартість та робочі місця. Натомість нардепи проголосували закон про зниження ПДВ до 14% для виробників сировини, що заподіє шкоду бюджету. Про це заявив народний депутат, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі телеканалу «Україна 24».

    За його словами, це лобістське рішення, за яке проголосували всупереч критиці, заподіє шкоду бюджету, а також вдарить по переробній промисловості, розвиток якої має насамперед стимулювати українська влада.

    «Фактично податкове навантаження у ці 6% переноситься з сільськогосподарського товаровиробника на переробку. А ми переробку повинні підтримувати. Переробка створює робочі місця, створює додану вартість. Це те, що треба розвивати. А не сировинну галузь», – переконаний Гетманцев.

    Нагадаємо, законопроєкт, який передбачає зниження ставки ПДВ для певних сфер агросектору із 20% до 14% (№3656), був прийнятий наприкінці минулого року. Тоді ж багато ЗМІ писали про те, що закон був пролобійований в Раді «аграрною групою» – міжфракційним об’єднанням «Довіра», які орієнтуються на співвласника агрохолдингу «Кернел» Андрія Веревського.

    В свою чергу лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що це зниження ПДВ дасть Веревському можливість отримати додатково 8 мільярдів гривень.

    А голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко повідомив, що зниження ПДВ лише для аграріїв, які постачають сировину, не призведе до зменшення цін на продукти харчування для населення, як це задекларовано у законі. Адже для того, щоб реальна ціна продуктів знизилася, необхідно було зменшити ПДВ для всіх груп продукції і по всьому ланцюгу її виробництва, включаючи переробку.

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    Теги: ЗМІ Олег Ляшко депутат закон ПДВ харчування Данило Гетманцев
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