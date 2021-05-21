Тариф на газ може підскочити до 12 грн: названа дата

Експерти прогнозують, що тариф на газ може підскочити вже у червні

Ціну на блакитне паливо для населення можуть знову перерахувати

Експерти заявляють, що вже в червні 2021 року місячна вартість природного газу може становити 12 гривень за кубічний метр. Наразі ж базовою для більшості українців залишається оголошена наприкінці квітня річна ціна.

Фахівці переконані, що знайти більш прийнятні ціни, які пропонуватимуть оператори, буде складно. Мовляв, тарифи залежать від стратегій та де і як компанії купують «блакитне паливо». Оскільки постачальників на газовому ринку багато – тільки-но з’явиться можливість знижувати вартість – це будуть робити. Зокрема, якщо впаде ціна на європейських ринках. Однак, поки такі підстави відсутні. Наразі вартість «блакитного палива» на європейських ринках впала нижче позначки 300 доларів за тисячу кубометрів. Проте, як для міжсезоння, вартість – досить висока. Ринок не прогнозований, наголошують фахівці.

Зазначається, що така ситуація спровокована холодною весною, та тим, що російський «Газпром» не продає достатні обсяги природного газу у Європу. У сховищах запаси газу залишаються низькими, тоді як попит зростає, оскільки компанії-постачальники вже закуповують газ на зиму. Через це ціни не знижуються.

Також експерти вважають, що ціна на газ для населення може знизитися тільки у випадку втручання держави, проте без державного регулювання – Кабінет міністрів може зобов’язати «Укргазвидобування» чи НАК «Нафтогаз» пропонувати на ринку більш вигідну ціну для оптовиків. Якщо ж «Нафтогаз» зменшить ціну – тарифи можуть опуститися до рівня 7-8 грн.

Джерело: Перший діловий