Сезонна ягода: в Україні почали стрімко знижуватися ціни на полуницю

Дрібну ягоду невисокої якості оптом взагалі можна вже придбати навіть за 50 грн/кг

В Україні декілька тижнів тому почався сезон полуниці, але ціни на неї вже почали стрімко знижуватися. Про це повідомляє EastFruit.

Так, за тиждень оптові ціни на полуницю впали більш ніж вдвічі і наразі становлять близько 70 грн/кг. Тижнем раніше за ягоду давали в середньому близько 160 грн/кг, а минулого року в цей же час ціни становили близько 100 грн/кг.

Таким чином, ціни на полуницю вже опустилися нижче торішніх і нині дорівнюють цінам 2019 року. Дрібну ягоду невисокої якості оптом взагалі можна вже придбати навіть за 50 грн/кг.

Також, за інформацією EastFruit, українські ціни на полуницю опустилися вже нижче цін у Польщі, хоча тижнем раніше польська ягода була більш конкурентною.

Нагадаємо, в Україні найближчим часом подорожчає свинина.

Крупи в Україні стали одним із продуктів, який сильно додав у ціні за минулий рік. Вартість гречаної крупи і рису зросла на 14%. Єдина крупа, яка подешевшала – це пшоно. Ціни на нього впали на 16% і зараз кілограм цієї крупи коштує приблизно 18 гривень.

Раніше повідомлялося, що в Україні стрімко зросли ціни на буряк. Також експерти прогнозують зростання цін на гречку до 50 грн/кілограм до вересня поточного року.

З початку року помітно подорожчав борщовий набір, масло, курячі яйця. На ринках також подорожчали цибуля, капуста, огірки і картопля.

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