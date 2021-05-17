У Раді вимагають перевірити БРСМ та інших «нелегалів»

Через тіньові схеми на паливному ринку бюджет може втратити цього року 22 мільярди гривень

Депутат Верховної ради Олексій Жмеренецький звернувся до контролюючих органів та силових структур із закликом перевірити роботу нелегальних заправок, мережі АЗС «БРСМ-Нафта» і інших дискаунтерів. Про це повідомляє ГО «Екологічний альянс «Зелене місто», пише УНІАН.

Депутат Верховної ради Олексій Жмеренецький звернувся до Кабінету міністрів України, ДФС, СБУ та Держекоінспекції перевірити роботу нелегальних заправок, мережі АЗС «БРСМ-Нафта» і інших дискаунтерів. Ці звернення стали реакцією на лист екоактивістів з ГО «Екологічний альянс «Зелене місто».

«Повідомляю, що Ваше звернення скеровано до Кабінету міністрів України щодо надання відповіді про стан виконання перевірки бочок на предмет дотримання вимог законодавства у сфері охорони праці, промислової безпеки, гігіени праці та оформлення трудових відносин, техногенної й пожежної безпеки, до ДФС України щодо надання інформації стосовно можливості проведення перевірки автозаправних станцій, які було вказано Вами у зверненні, до СБУ щодо надання інформації стосовно можливості здійснення перевірки фінансування мережею БРСМ низки політичних сил, до Держекоінспекції щодо здійснення відбору проб та проведення позапланових перевірок на зазначених Вами АЗК», – написав нардеп Жмеренецький у відповідь на звернення.

Як повідомлялось раніше, через тіньові схеми на паливному ринку бюджет може втратити цього року 22 мільярди гривень.