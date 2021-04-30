Стало відомо, скільки бюджет втрачає щороку на тіньовому ринку пального

За словами Куюна, сьогодні відбувається розквіт тіньових схем на паливному ринку

Через тіньові схеми на паливному ринку бюджет втрачає 22 мільярди гривень, при цьому влада не робить нічого, щоб ситуацію виправити. Про це заявив директор товариства «Консалтингова група 95» Сергій Куюн.

«Різні схеми на ринку пального – це всесвітня проблема. Чому? Тому що пальне – це підакцизний товар, в ньому дуже велика частка податків. Наприклад, на колонці сьогодні в бензині 40% – це податки. І якщо ти не сплачуєш податки, ти просто заробляєш 40-50% рентабельності. Ось причина такої популярності паливної схеми», – пояснив Куюн в ефірі телеканалу «Україна 24».

За його словами, сьогодні відбувається розквіт тіньових схем на паливному ринку, що стало можливим завдяки бездіяльності чиновників.

«Справжній ренесанс на тіньовому ринку, який ми бачимо сьогодні, став можливим завдяки бездіяльності і саботажу чиновників, зокрема податківців, на цьому ринку. Було засідання дуже показове комітету з фінансів і податків під головуванням пана Гетманцева (Данила Гетманцева – Ред.). І там в прямому ефірі податківцям були задані запитання – чому так? Ви що не бачите, що у нас 25 міні-НТЗ працюють просто так серед дня? Всі знають, де вони. Чому не закритий жоден з цих заводів? І ви знаєте, відповідей немає», – розповів експерт.

Він також підкреслив, що на тіньових ринках пального держава втрачає мільярди гривень.

«Страждає бюджет. Наприклад, за нашими розрахунками, через схеми на паливному ринку в цьому році 22 млрд грн податків це мінімальна оцінка, яку втратив бюджет», – сказав Куюн.

Як відомо, влада ініціює підвищення ряду податків для бізнесу, щоб збільшити надходження до держбюджету. Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко, коментуючи ці ініціативи, заявила, що посилення фіскального навантаження знищить вітчизняне підприємництво. А народний депутат Олексій Гончаренко порадив владі замість підвищення податків навести порядок на тіньовому ринку палива, де процвітають мільярдні корупційні схеми.

Водночас інвестаналітик Ерік Найман заявив, що підвищення податків спровокує уповільнення економіки і призведе до зростання цін на товари і послуги, що в результаті призведе до падіння доходів до бюджету.