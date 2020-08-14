Офіс президента повідомив, коли мінімальна зарплата зросте до 6,5 тис грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З 1 липня 2021 року мінімальна зарплата підвищиться до 6500 гривень

Мінімальна зарплата підвищуватиметься за три етапи

Мінімальна зарплата зросте з 1 січня 2021 року до 6000 гривень, а з 1 липня 2021 року підвищиться до 6500 гривень. Про це повідомляє президентська пресслужба.

Зазначається, що президент Володимир Зеленський підтвердив плани підвищення мінімальної зарплати наступного року до 6,5 тисяч гривень.

Зеленський нагадав, що до 5000 гривень мінімальна зарплата зросте з 1 вересня 2020 року після ухвалення Радою відповідного закону.

«Другий етап цієї програми - збільшення з 2021 року до шести тисяч гривень. І впродовж 2021 року буде третя частина - ми збільшимо до шести з половиною тисяч гривень», - сказав він.

За словами президента, після підвищення мінімальної заробітної плати зростуть доходи працівників бюджетної сфери: вчителів, медиків, соцпрацівників, оскільки їхні посадові оклади розраховуються за єдиною тарифною сіткою, прив’язаною до мінімальної зарплати.

Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства дало прогноз зростання мінімальної зарплати та ставки Єдиної тарифної сітки. Різке зростання очікується у 2021 році, після чого темпи уповільняться.

Згідно з прогнозом, у 2022 році мінімальна зарплата зросте до 6700 гривень, у 2023 році - до 7176 гривень.

Крім того, очікується зростання середньозваженого посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на рівні відповідно: 2782 гривень у 2021 році, 2983 гривень у 2022 році, та 3195 гривень 2023 році.

Раніше у «Слузі народу» розкрили деталі підвищення мінімальної зарплати.

Як повідомлялося, 7 серпня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до рівня 5 тис. грн цього року.

Згодом у Раді оприлюднили текст законопроєкту про підвищення мінімальної зарплатні.

Нагадаємо, український бізнес попередив про ризик від підвищення «мінімалки».

До відома, в Україні планують підвищити розмір мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень. Глава Мінфіну уточнив, що ресурс та доцільність для підвищення мінімальної заробітної плати є.