Стало відомо, кому окупанти продали кримську «Масандру»

У 2017 році ця ж компанія викупила кримський завод шампанських вин «Новий світ»

Російські окупанти продали у Криму захоплену ними у 2014 році «Масандру» - найбільший винзавод на півострові. Акції підприємства майже за 73 млн доларів придбала дочірня компанія банку «Росія».

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що «Масандру» викупило ТОВ «Південний проєкт». На аукціоні стартова ціна склала 5,3 млрд рублів, в результаті винзавод продали за 5,327 млрд рублів або майже за 73 млн доларів.

Зазначимо, в грудні 2017 року ця ж компанія викупила кримський завод шампанських вин «Новий світ».

До об'єднання «Масандра» входять дев'ять заводів первинного і вторинного виноробства, а також три самостійних заводи. В 1988 році українська «Масандра» була занесена до Книги рекордів Гіннеса як найбільша скарбниця вин за їх численність та унікальність.

Тиждень тому Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку із запланованою російською владою приватизацією в окупованому Росією Криму винзаводу «Масандра», який належить до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України.

«Російська сторона в черговий раз порушує норми міжнародного гуманітарного права, згідно з яким не допускається державою-окупантом націоналізація або подальша «приватизація» майна. Отже, будь-яке відчуження майна українського Державного концерну «Масандра» є злочином», – мовиться у заяві міністерства.

У відомстві зазначили, що правоохоронними органами України здійснюється кримінальне провадження «за фактом незаконної націоналізації концерну «Масандра» окупаційною владою».

У МЗС нагадали про санкції, запроваджені владою України щодо «Масандри» ще у 2017 році, які продовжили до червня 2021 року.