Росія повертається до державного регулювання цін на продовольство

Уряд країни-агресорки за вказівкою Путіна заморозив ціни на головні продовольчі товари

Російська влада розпочала заморожувати ціни на продукти. Про це повідомляє РІА Новини.

Угоди з виробниками цукру та соняшникової олії для стабілізації цін, чий зріст обурив президента Володимира Путіна, повинні бути укладені до 20 грудня, вони будуть діяти до кінця першого кварталу 2021 року.

«Моніторити, як виконуються угоди, у тому числі рівень цін у мережах, буде Федеральна податкова служба на основі даних контрольно-касової техніки на додаток до того моніторингу, який здійснює Федеральна служба державної статистики. Укладення угод повинно забезпечити зниження цін вже до кінця цього року», – сказав глава Мінекономрозвитку Максим Решетніков.

Прем'єр-міністр Михайло Мішустін вказав, що виробництво продуктів має залишатися вигідним для бізнесу і його необхідно підтримувати, відповідальність за укладання угод несуть Мінсільгосп і Мінпромторг.

«Дуже важливо, звичайно, щоб заходи були не ситуативними, а системними. У цьому сенсі відстежувати ситуацію необхідно на всіх стадіях – від виробництва до торгових мереж», – наводить ТАСС слова прем'єр-міністра.

Він також додав, що всі нормативно-правові акти, спрямовані на стабілізацію цін, повинні бути підписані сьогодні, 14 грудня.

Також Мішустін сказав, що доповіді про ситуацію з цінами на продукти уряд заслуховуватиме щотижнево.

За словами глави Мінсільгоспу, вжиті владою заходи дозволять знизити роздрібні ціни на цукор до 46 рублів (17,60 гривні) за кілограм, а на соняшникову олію – до 110 рублів (42,08 гривні) за літр.

Якщо ж угода не буде працювати передбачено введення мита на експорт соняшникової олії.

«Також підготовлені пропозиції щодо введення вивізних митних зборів на соняшникову олію. Рішення знайдено, до кінця дня відповідний проєкт постанови буде представлений в уряді, але пропонується вводити цей захід у тому випадку, якщо угода з виробниками не буде виконуватися», – вказав Решетніков.

Раніше у грудні президент Росії Володимир Путін звернув увагу на подорожчання базових харчових продуктів – цукру, макаронів, борошна, соняшникової олії і хліба і дав уряду тиждень на прийняття заходів для припинення зростання цін.

За даними Федеральна служба державної статистики, з кінця грудня минулого року цукор подорожчав на 72,7 відсотка, соняшникова олія – на 25,9 відсотка, яйця – на 4,9 відсотка.

Нагадаємо, що Путін продовжив заборону на «санкційні» продукти до 2021 року.