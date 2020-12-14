Разумков прокоментував рішення Росії внести його до санкційних списків

У мене не було бізнесу, не було коштів, не було якоїсь нерухомості в Російській Федерації, я не планую її там купувати, ─ спікер

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що санкції РФ жодним чином на нього не вплинуть з організаційно-фінансової точки зору. Про це спікер заявив на брифінгу у парламенті.

«Для мене це таке риторичне питання. У мене не було бізнесу, не було коштів, не було якоїсь нерухомості в Російській Федерації, я не планую її там купувати. Тому виключно з організаційно-фінансової точки зору ці санкції жодним планом на мене не вплинуть», ─ сказав Разумков.

Голова Верховної Ради додав, що і надалі працюватиме на користь України.

«Щодо внесення в санкційний список моя позиція наступна: я працював, працюю і буду працювати на користь держави Україна, як голова Верховної Ради. І якщо я навіть не буду головою Верховної Ради, це на мою позицію впливати абсолютно не буде, тим більше жодними внесеннями в санкційні або якісь інші списки. Це точно не можна буде змінити», ─ зазначив Разумков.

Як повідомлялося, підступний Кремль раптово завдав удару по українцях. До розширеного санкційного списку крім Разумкова також увійшли віце-спікер Руслан Стефанчук, голова делегації України в ПАРЄ Єлизавета Ясько, а також депутати з фракції «Слуга народу» Максим Бужанський, Ольга Василевська-Смаглюк, Андрій Герус, Олександр Качура і Гео Лерос.