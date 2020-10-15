У Ситника різні закони для мене і для Клюєва з Клименком, — Бахматюк



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Абсурдом вважаю вимоги НАБУ про обрання мені запобіжного заходу на підставі того, що моє місце перебування ніби не відоме НАБУ»

Олег Бахматюк прокоментував заяви про ніби затягування ухвалення рішення щодо екстрадиції і вважає абсурдом, що НАБУ його розшукує, хоча достеменно знає, де саме він знаходиться, і заявляє про подвійні стандарти слідства у справах проти чиновників Януковича Клюєва і Клименка та проти нього.

Ексвласник VAB Банку Олег Бахматюк прокоментував «Українській правді» новину про нібито затягування з екстрадицією і заявив про подвійні стандарти з боку слідства.

«Вважаю, що ця «інформація від джерел у правоохоронних органах» — свідомий «злив» від НАБУ у ЗМІ, що мало б бути предметом розслідування правоохоронних органів. Мета цього «зливу»: тиск на генпрокурора Венедиктову з метою змусити її ухвалити незаконне рішення. Ми знаходимось в ситуації, коли слідчі органи і ВАКС керуються не духом і буквою закону, а тактикою подвійних стандартів», — заявив бізнесмен.

Він звертає увагу, що в інших справах за ідентичних обставин Антикорупційний суд за поданням НАБУ відмовлявся арештовувати підозрюваних, наприклад, високопосадовців часів Віктора Януковича Андрія Клюєва та Олександра Клименка. Тому бізнесмен вважає незаконним свій заочний арешт. На думку Бахматюка, «в апеляційній палаті Антикорупційного суду є «трійка суддів Ситника, яка ухвалює потрібні директору НАБУ рішення».

«Абсурдом вважаю вимоги НАБУ про обрання мені запобіжного заходу на підставі того, що моє місце перебування ніби не відоме НАБУ, — говорить бізнесмен. — Воно не просто відоме НАБУ – про моє місце перебування адвокати повідомили усі зацікавлені слідчі органи. М’яко кажучи, дивно оголошувати в розшук людину, про яку достеменно відомо, де вона перебуває».

Офіс генпрокурора в свою чергу заявляє, що у висновку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури «щодо обґрунтованості прийнятих процесуальних рішень» не підтверджується «законність постанови про оголошення підозрюваного у міжнародний розшук». У генпрокурорки Ірини Венедіктової зауважили, що раніше Антикорупційне бюро намагалось оголосити розшук Бахматюка через Інтерпол. Але міжнародна організація в цьому НАБУ відмовила.