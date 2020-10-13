Україна отримає наступний транш від МВФ наприкінці цього або на початку 2021 року – прогноз



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14 вересня Кабінет міністрів затвердив проєкт закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік» і направив його на розгляд Верховної Ради

Новою причиною для відстрочки траншу став закладений урядом рівень дефіциту бюджету на 2021 рік (6%), який перевищує очікування МВФ, - аналітики

Аналітики BofA Securities прогнозують, що наступний транш МВФ Україні надійде 2020 - початку 2021 року. Про це йдеться в огляді BofA Securities, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Влада України продовжує підтверджувати свою відданість програмі, так що тепер країна, можливо, підходить до моменту початку поступового вирішення існуючих проблем. Це може допомогти почати відновлювати довіру на ринку після отримання підтримки МВФ в кінці 2020 або на початку 2021 року», – йдеться в огляді.

Аналітики вважають, що новою причиною для відстрочки траншу став закладений урядом рівень дефіциту бюджету на 2021 рік (6%), який перевищує очікування МВФ, що містяться в програмі.

Також аналітики акцентували увагу на новому раунді тиску на заступників голови НБУ Рожкову і Сологуба, які є єдиними заступниками голови центробанку, кандидатури яких не вносив новий голова НБУ Кирило Шевченко.

Крім цього, в BofA Securities звернули увагу на можливі побоювання МВФ щодо необхідної законодавчої бази НАБУ.

«Все це зробило затримку поточної програми МВФ досить очевидною і відомою ринку», – стверджують аналітики.

Як повідомлялося, 14 вересня вранці на позачерговому засіданні Кабмін ухвалив проєкт закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік». Одними із ключових пріоритетів проєкту Державного бюджету України на 2021 рік є доступна медицина і протидія пандемії коронавірусу.

Також нагадаємо, що з 1 вересня в Україні збільшилась мінімальна зарплата.

Верховна Рада 25 серпня ухвалила законопроєкт зі змінами до держбюджету на 2020 рік, який передбачає збільшення мінімальної зарплати в Україні до 5 000 гривень вже з 1 вересня.

Разом з тим в Україні суттєво зросли борги із зарплат. Згідно даних Державної служби статистики, загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 серпня 2020 року склала 3,4 млрд гривень.

Слід нагадати також, що із 1 вересня ціна газу для населення виросла майже в півтора рази.