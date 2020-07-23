СБУ просить для «луцького терориста» арешт без застави



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Слідчі СБУ сьогодні подали до суду клопотання про обрання міри запобіжного заходу для луцького терориста Максима Кривоша

Суд сьогодні обиратиме запобіжний захід Максиму Кривошу

Луцький міськрайонний суд Волинської області сьогодні планує розглянути клопотання про застосування запобіжного заходу щодо Максима Кривоша, який 21 липня захопив заручників у Луцьку.

«Клопотання буде слухатися 23 липня 2020 року о 15:00 в залі судового засідання № 2 на 1 поверсі в приміщенні Луцького міськрайонного суду Волинської області по вулиці Конякіна, 3», — йдеться в повідомленні суду.

Речниця управління Служби безпеки України у Волинській області Іванна Поліщук підтвердила, що слідчі внесли клопотання до Луцького міськрайонного суду про обрання міри запобіжного заходу для луцького терориста.

«Ми просимо суд обрати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави на 60 діб, - зазначила Іванна Поліщук.

Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками. Також до відома, «луцький терорист» - уродженець Росії.

Президент України Володимир Зеленський розповів подробиці своєї розмови з Максимом Кривошем, який тримав заручників в автобусі в центрі Луцька. Глава держави близько 10 хвилин спілкувався з терористом.

Зазначимо, що луцькому терористові Максиму Кривошу, який взяв в заручники 13 осіб в автобусі, проведуть психіатричну експертизу.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що луцького терориста чекає «довгий тюремний строк».

Як відомо, Максиму Кривошу, який 21 липня захопив у Луцьку рейсовий автобус із заручниками, повідомлено про підозру.

22 липня стало відомо про обшуки в будинку ймовірного спільника Кривоша у Харкові.

У поліції заявили, що спільник луцького терориста погодився співпрацювати зі слідством.

Як повідомлялося, глава МВС Арсен Аваков заявив про затримання в Харкові спільника Кривоша.