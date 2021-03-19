Стрімке подорожчання продуктів. Виробники і рітейлери пообіцяли стримувати ціни

В останні місяці в Україні стрімко ростуть ціни на продукти харчування

Для недопущення значних цінових коливань на ринках продовольчих товарів запроваджено декларування цін на товари

Мінекономіки провело ряд консультацій з асоціаціями виробників та роздрібних мереж, які працюють на ринках продовольчих товарів, що мають соціальну значущість.

До діалогу долучилися асоціації «Ретейлерів України», «Союз птахівників України», «Укроліяпром», «Укрцукор», «Борошномели України», «Всеукраїнська асоціація пекарів», об’єднання підприємств хлібопекарної промисловості «Укрхлібпром», Європейська Бізнес Асоціація. Про це повідомляє пресслужба уряду.

Усі сторони погодилися, що відповідно до прогнозних балансів попиту та пропозиції, внутрішній ринок повністю забезпечений основними видами продовольства внутрішнього виробництва. При цьому, учасники ринку підтвердили, що вони готові стабільно та безперебійно забезпечувати внутрішній ринок продовольством в необхідних обсягах.

«Разом з тим, є об’єктивні фактори зростання цін на продукти через ріст цін на сировину у всьому світі. Наприклад, світові ціни на пшеницю збільшились на 60%, на соняшник – на 120%. Цей факт росту цін у світі, з іншого боку, можна розглядати як позитивний для українських виробників, чия продукція експортується по світовим цінам», – зазначили в уряді.

Для недопущення значних цінових коливань на ринках продовольчих товарів запроваджено декларування цін на товари, що мають істотну соціальну значущість.

Учасники ринку запевнили, що вони вживатимуть усіх необхідних заходів, спрямованих на стабілізацію цін продовольчих товарів соціального сегменту.

«Мінекономіки констатує зростання світового попиту на продукцію українського виробництва і, як результат, - ціновий тиск. Для збереження цінової стабільності на соціально значущі товари Міністерство здійснює моніторинг цін на продукти та веде постійний діалог з ретейлерами та виробниками», – зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Постановою Кабінету міністрів України № 341 від 22.04.2020 встановлено наступний перелік продовольчих товарів, що мають соціальну значущість: крупа гречана, цукор-пісок, борошно пшеничне вищого сорту, макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна пшеничного вищого сорту), молоко пастеризоване жирністю 2,5 % (у плівці), хліб житньо-пшеничний, яйця курячі категорії С1, птиця (тушка куряча), вода мінеральна негазована, масло вершкове жирністю 72,5 %.

Як повідомлялося, в Україні стрімко дорожчають продукти харчування. Так, у лютому зростання цін на оброблені продовольчі товари становило 7,2% в річному вимірі.

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