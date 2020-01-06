Долар після Нового року продовжив падіння в Україні: прогноз експертів



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Міністерство економрозвитку, торгівлі та сільського господарства цьогоріч закладає валютний курс на рівні 27 грн/$

В Україні курс долара за перший тиждень січня знизився на готівковому ринку на 70 копійок.

Як ідеться в даних банківських установ, ще 2 січня один долар продавався за 24,69 грн, а 6 січня вже по 23,99 грн. До речі, офіційний курс Національного банку склав 23,67 грн/$.

Експерти називають головні причини зниження курсу американської валюти в Україні:

програма з МВФ;

транзит газу + виплата 2,9 млрд доларів, виграних у РФ;

при посиленні темпів реформ можна сміливо очікувати зростання попиту на українські боргові папери.

Думки експертів про те, що буде з курсом долара в 2020-му, можна умовно розділити на дві групи. Перша – так звані оптимісти. Деякі аналітики припускають, що вартість долара може впасти до 22 грн/$. І це б знову призвело до зриву планів щодо надходжень до бюджету.

«У 2020 році велика частина податків залишатиметься в Україні, а висновок прибутку в офшори буде дуже утруднений. І навіть якщо їх можна буде вивести з України, то перевести вже в іншу юрисдикцію з офшорів буде вкрай складно. Так, ми можемо сміливо очікувати зниження виведення коштів за кордон», – відзначає аналітик Максим Пархоменко.

Другий прогноз можна віднести до більш стриманого. У цьому передбаченні на наступний рік закладено курс 27 грн/$. Такий розрахунок справило Міністерство економрозвитку, торгівлі та сільського господарства. Правда, такі оцінки відомство робить щорічно і практично завжди помиляється. 27 грн/$ вони очікували і в 2019 році, більше того, були впевнені, що до кінця року валюта буде продаватися за 29 грн/$.

Економісти також стверджують, що з падінням прибутковості українських цінних паперів може знижуватися й інтерес іноземних інвесторів до них, що виллється в зменшення потоку валюти в Україну.

«У другій половині 2020 року гривня може ослабнути, оскільки попит іноземців на гривневі ОВДП може істотно зменшитися, а торговий дефіцит продовжить розширюватися. В результаті курс гривні на кінець 2020 року може скласти 25-25,5 грн/долар», - вважає фінансовий експерт Олександр Мартиненко.

Гривня стала світовим рекордсменом, зміцнившись за 2019 рік відносно до долара на 16,5%. Це знизило інфляцію, але сильно вдарило по бюджету – через те, що впали доходи від експорту.

Джерело: Обозреватель