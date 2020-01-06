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    Під час нападу на військову базу в Кенії загинули три американці

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    Три американця загинули під час нападу на військову базу в Кенії - Під час нападу на військову базу в Кенії загинули три американці
    Три американця загинули під час нападу на військову базу в Кенії
    Фото: АР

    Серед загиблих один військовий та двоє цивільних контрактників

    Три американця, один військовий та двоє цивільних контрактників, загинули під час нападу бойовиків угруповання «Аль-Шабаб» на військову базу в Кенії, яку використовували американські та кенійські військові.

    Про це повідомляє американське військове командування, передає «Голос Америки».

    Ще двоє контрактників, які працювали на Міністерство оборони США, отримали поранення та наразі перебувають у стабільному стані.

    У заяві «Аль-Шабаб» говориться, що угруповання частково взяло табір під контроль, і що атака призвела до жертв. 

    Бойовики «Аш-Шабаб» намагалися проникнути на військову базу через злітно-посадкову смугу. Унаслідок нападу там загорілися ємності з пальним. Військові відбили атаку, загинуло четверо терористів.

    Нагадаємо, в Кенії бойовики здійснили напад на пасажирський автобус, в результаті чого загинуло троє людей. Ще троє поранених у результаті нападу були доставлені в медичні установ.

    Атака сталася через кілька днів після того, як бойовики «Аль-Шабаб» вбили трьох пасажирів автобуса в окрузі Ламу.

    Угруповання «Аль-Шабаб» у минулому провела серію атак проти кенійських сил безпеки і мирних жителів на узбережжі і північному сході країни.

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