Під час нападу на військову базу в Кенії загинули три американці



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Три американця загинули під час нападу на військову базу в Кенії Фото: АР

Серед загиблих один військовий та двоє цивільних контрактників

Три американця, один військовий та двоє цивільних контрактників, загинули під час нападу бойовиків угруповання «Аль-Шабаб» на військову базу в Кенії, яку використовували американські та кенійські військові.

Про це повідомляє американське військове командування, передає «Голос Америки».

Ще двоє контрактників, які працювали на Міністерство оборони США, отримали поранення та наразі перебувають у стабільному стані.

У заяві «Аль-Шабаб» говориться, що угруповання частково взяло табір під контроль, і що атака призвела до жертв.

Бойовики «Аш-Шабаб» намагалися проникнути на військову базу через злітно-посадкову смугу. Унаслідок нападу там загорілися ємності з пальним. Військові відбили атаку, загинуло четверо терористів.

Нагадаємо, в Кенії бойовики здійснили напад на пасажирський автобус, в результаті чого загинуло троє людей. Ще троє поранених у результаті нападу були доставлені в медичні установ.

Атака сталася через кілька днів після того, як бойовики «Аль-Шабаб» вбили трьох пасажирів автобуса в окрузі Ламу.

Угруповання «Аль-Шабаб» у минулому провела серію атак проти кенійських сил безпеки і мирних жителів на узбережжі і північному сході країни.