У Зеленського прокоментували пільги, які отримали заводи Коломойського



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Для заводів Коломойського не має бути спеціальних пільг, - вважає Герус

«Потрібно вирішувати проблему ціни на електроенергію відразу для всіх споживачів», - вважає Андрій Герус

«Головний енергетик» команди Зеленського, представник президента в Кабінеті міністрів, а також новообраний народний депутат Андрій Герус в інтерв’ю «Главкому» прокоментував пільгові тарифи на електроенергію, що отримали феросплавні заводи олігарха Ігоря Коломойського після рішення Окружного адміністративного суду Києва.

На думку Геруса, для заводів не має бути спеціальних пільг – «потрібно вирішувати проблему ціни на електроенергію відразу для всіх споживачів».

«Протягом декількох тижнів під час діалогу з учасниками ринку, НКРЕКП, Міненерговугілля і Кабміном ми розробимо варіант вирішення проблеми ціни на електроенергію», - заявив «головний енергетик» команди Зеленського.

Герсус впевнений, що нинішня ціна електроенергії завищена.

«Стрибок відбувся в липні, він надмірний, тому потрібно на 10-15% знижувати ціну електроенергії для всіх споживачів», - вважає представник президента в Кабміні.

Довідково

На початку липня, відразу після запуску нової моделі енергоринку, Окружний адмінсуд Києва за позовом АТ «Нікопольський завод феросплавів» призупинив дію постанов НКРЕКП (№954 та №955 від 7 червня 2019 р), якими були встановлені тарифи для «Укренерго» на передачу електроенергії та послуги диспетчерського управління на друге півріччя.

Як повідомлялося, Солом’янський районний суд Києва встановив відсутність підстав затримувати фігурантів у справі «Роттердам+».

Нагадаємо, з введенням нової модель енергоринку припинилась формула «Роттердам+», яку розслідують антикорупційні органи. Минулого тижня Національне антикорупційне бюро повідомило про підозри шести особам у справі «Роттердам+», включаючи двох співробітників компанії ДТЕК. Відразу після повідомлення про підозру співробітники перервали планову відпустку і повернулися в Україну. А вже наступного дня один із співробітників відвідав НАБУ.

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