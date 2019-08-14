Суд встановив відсутність підстав затримувати фігурантів у справі «Роттердам+»



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Минулого тижня НАБУ повідомило про підозри двом співробітникам компанії ДТЕК

За словами адвоката співробітників ДТЕК Наталії Дрігваль, рішення суду свідчить про те, що на поточному етапі суд не вважає підозри обгрунтованими

Солом'янський районний суд Києва, прийнявши до уваги аргументи захисту про безпідставність підозр, відмовився задовольнити вимогу Національного антикорупційного бюро та залишив на волі одного із співробітників ДТЕК, щодо якого НАБУ веде розслідування.

За словами адвоката співробітників ДТЕК Наталії Дрігваль, таке рішення свідчить про те, що на поточному етапі суд не вважає підозри обгрунтованими, а надані стороною обвинувачення матеріали - достатніми. «Крім того, співробітник ДТЕК довів свою повну готовність до співпраці з органами досудового слідства для встановлення істини», - зазначила адвокат.

Нагадаємо, минулого тижня Національне антикорупційне бюро повідомило про підозри шести особам у справі «Роттердам+», включаючи двох співробітників компанії ДТЕК. Відразу після повідомлення про підозру співробітники перервали планову відпустку і повернулися в Україну. А вже на наступний день один із співробітників завчасно, раніше встановленого терміну, відвідав НАБУ для участі в процесуальних діях, дав вичерпні відповіді на запитання представників бюро.

Як повідомлялося, розслідування по формулі «Роттердам+» триває більше двох років, протягом яких не було пред'явлено ніяких звинувачень. Однак після заяви тоді ще голови передвиборчого штабу «Слуги народу», а нині депутата Олександра Корнієнка про те, що у президента планують перезапуск всіх антикорупційних структур, САП і НАБУ активізувалися по масі розслідувань.