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    Пам’ятник захисникам відкрили у Житомирі (фото)

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    Гранітний монумент проглядається з будь-якого боку - Пам’ятник захисникам відкрили у Житомирі (фото)
    Гранітний монумент проглядається з будь-якого боку
    Фото Ірина Чириця, Укрінформ

    У Житомирі відкрили пам'ятник захисникам України

    У центрі Житомира на майдані Перемоги відкрили пам’ятний знак «Захисникам України у війні з російським агресором». Про це повідомляє Укрінформ.

    «Ми планували відкривати цей пам’ятник, коли останній ворог піде з нашої землі, але війна продовжується, паралельно йде мирне життя і в нас немає часу чекати. Цей пам'ятник важливий не тільки для сімей загиблих, а й для дітей, які стоять з портретами своїх батьків. Він набагато важливіший для всієї громади Житомира. Я впевнений в тому, що через 50 років сюди будуть приходити маленькі діти і дякуватимуть героям, яких сьогодні з нами немає, за життя і майбутнє», – зазначив міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

    За словами авторки проєкту пам’ятного знаку, архітекторки Дарини Євпак, гранітний монумент із чотиристоронньою симетрією вдало проглядається з будь-якого боку.

    «Із кожної сторони монументу зображені бронзові фігури. Солдат стоїть на сторожі нашої держави; волонтер має образ жінки у вишиванці, що символізує її патріотизм; медсестра – це уособлення молодої дівчини, яка поїхала рятувати життя наших воїнів; доброволець – це людина з народу, яка за покликом серця поїхала захищати свою державу», – розповіла Євпак.

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    Фото Ірина Чириця, Укрінформ
    Фото Ірина Чириця, Укрінформ
    Фото Ірина Чириця, Укрінформ
    Фото Ірина Чириця, Укрінформ
    Фото Ірина Чириця, Укрінформ
    Фото Ірина Чириця, Укрінформ
    Фото Ірина Чириця, Укрінформ

    Усі бронзові фігури розташовані на сходинках, на яких написані населені пункти, де загинули захисники. Вгорі монументу розташоване сонце, що символізує світле майбутнє України.

    «Симетричність та саме такий вибір форми теж не випадкові. Якщо подивитися на монумент згори, то побачимо правильну геометричну форму, що схожа на орнамент української вишиванки, яка належить до символіки зірок. Це є символом гармонії, порядку у всесвіті та в кожній людині», – додала Євпак.

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    Теги: діти війна волонтер Житомир патріотизм памятник солдат Сергій Сухомлин
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    Пам’ятник захисникам відкрили у Житомирі (фото)