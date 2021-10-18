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    Економіка та фінанси

    Rozetka зняла з продажу продукцію невістки Кернеса після її українофобського анекдоту

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    Юлія&nbsp;Прівалова, яка є невісткою покійного мера Харкова і власницею бренду веганської їжі,&nbsp;під своїм фото на тлі Кремля написала українофобський анекдот - Rozetka зняла з продажу продукцію невістки Кернеса після її українофобського анекдоту
    Юлія Прівалова, яка є невісткою покійного мера Харкова і власницею бренду веганської їжі, під своїм фото на тлі Кремля написала українофобський анекдот
    фото: instagram.com / yuliak89

    Українські компанії почали реагувати на скандал

    Український інтернет-магазин Rozetka.ua зняв з продажу товари торгової марки Yaro, після того, як власниця відомого бренду Юлія Прівалова потрапила в скандал через свої українофобські висловлювання. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив активіст Сергій Стерненко.

    Напередодні Стерненко розповів, що Прівалова, яка є невісткою покійного мера Харкова Геннадія Кернеса і власницею бренду веганської їжі, під своїм фото на тлі Кремля написала українофобський анекдот.

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    Стерненко закликав відомі українські торговельні мережі відмовитися від співпраці з Пріваловою та не торгувати її товарами.

    Сьогодні ж, за словами Стерненка, українські компанії почали реагувати на скандал.

    «Закликав відомі компанії відмовитись від співпраці з нею, і ось є перша невелика перемога! Ще учора Rozetka продавала 56 найменувань Yaro, і в наявності були вони майже усі, та сьогодні протягом дня більшість товарів було видалено, а на всіх 20, які ще показує у пошуку стоїть позначка «відсутній у продажу». Це єдине правильне рішення, яке може бути в такій ситуації», – написав він.

    Фото: Сергій Стерненко
    Фото: Сергій Стерненко
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    Активіст також зазначив, що Прівалова не вибачилась за свої слова та вчинок, а тільки виклала відписку у стилі «ви самі дурні».

    «Дуже радий, що у Rozetka є правильна позиція та і надалі купуватиму у неї товари. А от Сільпо, Glovo, Алло та ряд інших компаній поки що мовчать. Сподіваюсь, від них також буде реакція. Прошу питати на їхніх сторінках про співпрацю із українофобкою Юлією Пріваловою», – зазначив Стерненко.

    До слова, раніше свою любов до Росії неодноразово хворобливо висловлював опальний нардеп Кива.

    Нагадаємо, нардеп Кива записав привітання для «великого правителя» Путіна.

    До слова, нардеп з проросійської ОПЗЖ закликав українців до капітуляції.

    Як повідомлялося, нардеп Кива відзначився новою заявою про «світового правителя» Путіна.

    Теги: Росія бізнес скандал Україна
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    Rozetka зняла з продажу продукцію невістки Кернеса після її українофобського анекдоту