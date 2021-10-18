Rozetka зняла з продажу продукцію невістки Кернеса після її українофобського анекдоту

Юлія Прівалова, яка є невісткою покійного мера Харкова і власницею бренду веганської їжі, під своїм фото на тлі Кремля написала українофобський анекдот

Українські компанії почали реагувати на скандал

Український інтернет-магазин Rozetka.ua зняв з продажу товари торгової марки Yaro, після того, як власниця відомого бренду Юлія Прівалова потрапила в скандал через свої українофобські висловлювання. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив активіст Сергій Стерненко.

Напередодні Стерненко розповів, що Прівалова, яка є невісткою покійного мера Харкова Геннадія Кернеса і власницею бренду веганської їжі, під своїм фото на тлі Кремля написала українофобський анекдот.

Стерненко закликав відомі українські торговельні мережі відмовитися від співпраці з Пріваловою та не торгувати її товарами.

Сьогодні ж, за словами Стерненка, українські компанії почали реагувати на скандал.

«Закликав відомі компанії відмовитись від співпраці з нею, і ось є перша невелика перемога! Ще учора Rozetka продавала 56 найменувань Yaro, і в наявності були вони майже усі, та сьогодні протягом дня більшість товарів було видалено, а на всіх 20, які ще показує у пошуку стоїть позначка «відсутній у продажу». Це єдине правильне рішення, яке може бути в такій ситуації», – написав він.

Фото: Сергій Стерненко

Активіст також зазначив, що Прівалова не вибачилась за свої слова та вчинок, а тільки виклала відписку у стилі «ви самі дурні».

«Дуже радий, що у Rozetka є правильна позиція та і надалі купуватиму у неї товари. А от Сільпо, Glovo, Алло та ряд інших компаній поки що мовчать. Сподіваюсь, від них також буде реакція. Прошу питати на їхніх сторінках про співпрацю із українофобкою Юлією Пріваловою», – зазначив Стерненко.

До слова, раніше свою любов до Росії неодноразово хворобливо висловлював опальний нардеп Кива.

Нагадаємо, нардеп Кива записав привітання для «великого правителя» Путіна.

До слова, нардеп з проросійської ОПЗЖ закликав українців до капітуляції.

Як повідомлялося, нардеп Кива відзначився новою заявою про «світового правителя» Путіна.