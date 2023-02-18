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Україна може отримати $16 млрд: стали відомі підсумки роботи місії МВФ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Україна може отримати $16 млрд: стали відомі підсумки роботи місії МВФ
Місія МВФ завершила роботу у Варшаві
фото з відкритих джерел

Представники фонду та Україна досягли угоди на рівні персоналу

Міжнародний валютний фонд заявив, що за результатами роботи місії МВФ, яка 17 лютого завершила роботу у Варшаві, досягнув угоди на рівні персоналу з владою України щодо першого й остаточного перегляду Моніторингової програми із залученням Ради директорів МВФ (Program Monitoring with Board Involvement, PMB).

«Ця угода, яка підлягає схваленню керівництвом МВФ, відкриває шлях до початку обговорення можливої повномасштабної програми, що передбачатиме фінансування України», – йдеться в повідомленні.

У МВФ додали, що результати PMB «були високими».

«Завдяки спільним зусиллям уряду ... й Національного банку України всі кількісні й індикативні цілі на кінець грудня були досягнуті, як і всі п’ять структурних контрольних показників на кінець січня», – йдеться у заяві МВФ

Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм працювала 13-17 лютого у Варшаві, щоб оцінити виконання Україною умов PMB.

У Фонді заявили, що економіка України скоротилася на 30% у 2022 році, менше, ніж прогнозували раніше, а інфляція почала сповільнюватися. При цьому найближчі економічні перспективи України погіршилися через російські атаки на критичну інфраструктуру.

«Однак... очікується поступове економічне відновлення протягом року», – заявили в МВФ.

Гевін Грей зауважив, що повноцінна програма МВФ підтримала б зусилля українського уряду щодо вступу в ЄС.

Наприкінці січня видання Bloomberg із посиланням на власні джерела повідомило, що Міжнародний валютний фонд у березні може затвердити нову програму фінансової підтримки України на суму $16 млрд.

Теги: МВФ гроші фінансування Україна

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