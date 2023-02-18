Україна може отримати $16 млрд: стали відомі підсумки роботи місії МВФ

Представники фонду та Україна досягли угоди на рівні персоналу

Міжнародний валютний фонд заявив, що за результатами роботи місії МВФ, яка 17 лютого завершила роботу у Варшаві, досягнув угоди на рівні персоналу з владою України щодо першого й остаточного перегляду Моніторингової програми із залученням Ради директорів МВФ (Program Monitoring with Board Involvement, PMB).

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«Ця угода, яка підлягає схваленню керівництвом МВФ, відкриває шлях до початку обговорення можливої повномасштабної програми, що передбачатиме фінансування України», – йдеться в повідомленні.

У МВФ додали, що результати PMB «були високими».

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«Завдяки спільним зусиллям уряду ... й Національного банку України всі кількісні й індикативні цілі на кінець грудня були досягнуті, як і всі п’ять структурних контрольних показників на кінець січня», – йдеться у заяві МВФ

Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм працювала 13-17 лютого у Варшаві, щоб оцінити виконання Україною умов PMB.

У Фонді заявили, що економіка України скоротилася на 30% у 2022 році, менше, ніж прогнозували раніше, а інфляція почала сповільнюватися. При цьому найближчі економічні перспективи України погіршилися через російські атаки на критичну інфраструктуру.

«Однак... очікується поступове економічне відновлення протягом року», – заявили в МВФ.

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Гевін Грей зауважив, що повноцінна програма МВФ підтримала б зусилля українського уряду щодо вступу в ЄС.

Наприкінці січня видання Bloomberg із посиланням на власні джерела повідомило, що Міжнародний валютний фонд у березні може затвердити нову програму фінансової підтримки України на суму $16 млрд.