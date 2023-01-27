МВФ може надати Україні кредит на $16 млрд

Якщо програма буде затверджена, то перший транш надійде уже в квітні

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вивчає можливість надання Україні багаторічного пакету допомоги у розмірі $16 млрд. Метою програми є «покриття потреб країни та каталізація збільшення міжнародного фінансування, поки Київ намагається дати відсіч російським військам», пише Bloomberg.

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За повідомленням джерел видання, запровадження такої програми МВФ неможливо без схвалення країн G7, донорів та кредиторів України, які б могли гарантувати стабільність боргу країни. До того ж таке рішення вимагатиме змін у правилах кредитування МВФ, аби фонд міг надавати кредити країні, яка зруйнована війною.

Якщо всі ці умови будуть виконані, то сама програма допомоги, вірогідно, передбачатиме спрямування в Україну до $16 млрд впродовж 3-4 років. Причому в перший рік Київ отримає $5-7 млрд.

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За оптимістичним сценарієм всі технічні питання та узгодження можна буде реалізувати до кінця березня. Відповідно, перші кошти надійдуть в Україну вже у квітні поточного року.

Нагадаємо, що впродовж 2022 року наша держава отримала від міжнародних партнерів 1 трлн гривень. Найбільше коштів надали США (410 мрлд грн), країни ЄС та європейські інституції спільно з Європейським інвестиційним банком (390 млрд грн), а також МВФ (88 млрд грн).