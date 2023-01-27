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МВФ може надати Україні кредит на $16 млрд

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
МВФ може надати Україні кредит на $16 млрд
фото з відкритих джерел

Якщо програма буде затверджена, то перший транш надійде уже в квітні

 

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вивчає можливість надання Україні багаторічного пакету допомоги у розмірі $16 млрд. Метою програми є «покриття потреб країни та каталізація збільшення міжнародного фінансування, поки Київ намагається дати відсіч російським військам», пише Bloomberg.

За повідомленням джерел видання, запровадження такої програми МВФ неможливо без схвалення країн G7, донорів та кредиторів України, які б могли  гарантувати стабільність боргу країни. До того ж таке рішення вимагатиме змін у правилах кредитування МВФ, аби фонд міг надавати кредити країні, яка зруйнована війною.

Якщо всі ці умови будуть виконані, то сама програма допомоги, вірогідно, передбачатиме спрямування в Україну до $16 млрд впродовж 3-4 років. Причому в перший рік Київ отримає $5-7 млрд. 

За оптимістичним сценарієм всі технічні питання та узгодження можна буде реалізувати до кінця березня. Відповідно, перші кошти надійдуть в Україну вже у квітні поточного року.

Нагадаємо, що впродовж 2022 року наша держава отримала від міжнародних партнерів 1 трлн гривень. Найбільше коштів надали США (410 мрлд грн), країни ЄС та європейські інституції спільно з Європейським інвестиційним банком (390 млрд грн), а також МВФ (88 млрд грн).

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