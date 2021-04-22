Україна може розпочати скорочення викидів навіть у 2025 році, – замміністра енергетики

«Якщо нічого не робити, то у 2024 році ми вже прийдемо до невиконання Нацплану скорочення викидів»

Україна до 2025 року не порушуватиме екологічні зобов’язання перед ЄС, які прописані в Національному плані дій щодо скорочення викидів (НПСВ), навіть якщо відкласти заплановану на 2023-2024 роки екологічну реконструкцію вугільних енергоблоків ТЕС, оскільки Україна вже значно знизила викиди і не виходить за обсяги викидів, які зазначені в НПСВ.

Про це в ході конференції заявив Максим Немчинов, заступник міністра енергетики України, базуючись на розрахунках Інститут вугільних енерготехнологій Національної академії наук України.

«Вони зробили дослідження, зробили звіт, який ми розглянули вчора на робочій групі, по якому навіть при тому виробництві, яке у нас є на сьогодні, до 2025 року ми не порушуємо жодних екологічних наших зобов’язань і жодних вимог», – сказав Немчинов.

Він зазначив, що головна проблема – відсутність фінансування цієї екомодернізації і на державному рівні мають бути знайдені механізми, щоб Україна могла виконати НПСВ. Немчинов додав, що завдання галузі та спеціалістів зробити максимум зусиль, для того щоб, починаючи з 2025 року, Україна також вкладалася в екологічні вимоги НПСВ.

На думку замміністра, зараз НПСВ включає дуже багато великих спалювальних установок на ТЕС і ТЕЦ, які не потрібні для роботи в енергосистемі України, тому потрібно виконати дії щодо актуалізації Нацплану.

«Нам треба і почистити ці додатки, актуалізувати і мінімізувати витрачання коштів, які не потрібні для системи. Усі інші маніпуляції і намагання когось звинуватити в бездіяльності я повністю відкидаю», – сказав Немчинов.

Він уточнив, що у разі початку принципового виконання НПСВ в 2022 році, без оптимізації процесів, без переоцінки необхідності екологічних реконструкцій на певних енергоблоках, виконати Нацплан можна не раніше 2035-2040 років.

«Але на сьогодні є чітке розуміння, що все це робити не потрібно. Системі не потрібно стільки генерації. Ми повинні зробити модернізацію саме лише необхідної кількості потужностей», – пояснив представник Міненерго.

Він додав, що за реальними оцінками країна десь на 2-3 роки будемо випадати з запланованого графіку.

За результатами дослідження заступника директора з наукової роботи Інституту вугільних енерготехнологій НАН України, а також співрозробника НПСВ Ігора Вольчина, через спад економіки в країні держава виконує вимоги Нацплану щодо викидів, але без фінансування вона почне його порушувати вже через декілька років.

«Поки ми зобов’язань не порушуємо. Але якщо нічого не робити, то у 2024 році ми вже прийдемо до невиконання НПСВ», – вважає науковець.

На думку енергетичних компаній «Центренерго» та «Донбасенерго», Кабінету міністрів України потрібно перенести терміни реалізації Нацплану щодо скорочення викидів на вугільних електростанціях країни, щоб уникнути зростання цін на електроенергію в 2027 році.

Комерційний директор «Донбасенерго» Олег Ілларіонов повідомив, що в разі реалізації НПСВ на чинних умовах і без перенесення строків реалізації Україна позбудеться більшості енергоблоків ТЕС і буде змушена імпортувати електроенергію з Росії чи Білорусі.

Нагадаємо, загальна вартість екологічних заходів на теплових енергоблоках в межах НПСВ до кінця 2033 оцінюється в 4,3 млрд євро. Водночас високі обсяги вкладень в екологічну модернізацію ТЕС слід здійснити в 2024-25 рр.

В Україні до теперішнього часу джерела фінансування НПСВ на ТЕС не визначені. Міністерство енергетики, учасники ринку електроенергії та експерти галузі вказують на необхідність зрушити терміни реалізації Нацплану за викидами.

Міністерство захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України зазначає про неможливість виконати Національний план по скороченню викидів на ТЕС і ТЕЦ України в короткі терміни через проблеми відсутності фінансування відповідних заходів.