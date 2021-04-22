Данці закликають Україну повернути борги «зеленим» інвесторам

Заборгованість «Гарантованого покупця» перед підприємствами відновлюваної енергетики сягає 17,8 млрд грн

Інвестори з Данії очікують на вирішення Кабінетом міністрів України боргової кризи в секторі зеленої енергетики для того, щоб в Україні продовжувався розвиток відновлюваної енергетики та держава могла виконувати свої екологічні зобов’язання перед ЄС.

Про це в ході конференції «Вітроенергетика України: від «зеленого» тарифу до ринкових умов» повідомив Олє Міккельсен, посол Королівства Данія в Україні, Грузії та Вірменії.

«Успішний «зелений» перехід Данії став можливим завдяки широким політичним домовленостям, що забезпечують стабільність та передбачуваність як для енергетичної галузі так і для інвесторів та споживачів. Передбачуваність та стабільність також є надзвичайно актуальними в українському контексті, коли ми всі були свідками нещодавньої кризи пов’язаної «зеленими» тарифами для сонячних і вітрових станції та впливу цієї ситуації на Україну», – сказав Мікельсен.

Він зазначив, що Данія розпочала свій шлях щодо переходу на зелену енергетику в 1970-х після економічної кризи, яка стала результатом нафтової кризи.

«Після цього Данія зрозуміла, наскільки важливо нам диверсифікувати наше постачання, диверсифікувати наше використання енергетики. Ми чудово розуміємо, що це питання безпеки, але водночас це питання навколишнього середовища. І це саме ті виклики, які Україні переживає сьогодні», – додав посол.

Він підкреслив, що Україна потребує диверсифікації енергопостачання і водночас хоче зменшити викиди парникових газів хоча би на 40% до 2030 року, притому зберігаючи економічне зростання і переконуючись у тому, що має хороше стабільне джерело постачання електроенергії.

«Ми так само сподіваємося, що відповідно до меморандуму ми будемо продовжувати інвестувати в український «зелений перехід», - сказав Мікельсен.

В свою чергу Нілс де Баар, Президент компанії Vestas Northern & Central Europe заявив, що стала економіка і чітка законодавча база є ключовими для подальшого розвитку України, в т.ч. завдяки сектору «зеленої» енергетики.

«Вся індустрія чекає зараз повне владнання ситуації із затримкою виплат по попередніх закупівлях зеленої енергії. Ми хочемо побачити більше будівництво вітрових турбін і так само створення хорошої, надійної системи в Україні»,

За його словами, Україна може отримати перевагу від співпраці з Данією, в плані отримання досвіду при переході від зелених тарифів до «зелених» аукціонів і ринкових умов роботи сектору відновлюваної енергетики.

Нагадаємо, за інформацією НБУ, на тлі кризи в «зеленій» енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну у 2020 році склав 868,2 млн, тоді як у 2019 році чистий приплив склав 5,860 млрд доларів. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.

Станом на 1 квітня підприємствам «зеленої» енергетики перераховано 4,6 млрд грн із суми «старого» боргу 2020 року. Рівень розрахунків держави з виплати такого боргу становить 20%.

Заборгованість держпідприємства «Гарантований покупець» перед підприємствами відновлюваної енергетики сягає 17,8 млрд грн.

За результатами опитувань, які організувала експертна організація DiXi Group, понад 80% українців зацікавлені у зменшенні шкідливих викидів в навколишнє середовище і підтримують розвиток зеленої енергетики в Україні.