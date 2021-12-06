Україна надала аварійну допомогу Польщі

Для надання аварійної допомоги був залучений блок Добротвірської ТЕС

Компанія «Укренерго» повідомила про надання сьогодні аварійної допомоги Польщі обсягом 945 МВт-год. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«У понеділок 6 грудня 2021 року з 09:00 до 16:00 диспетчерський центр НЕК «Укренерго» на запит польського оператора системи передачі Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) надав енергомережі Польщі аварійну допомогу з об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України. Загальний обсяг аварійної допомоги склав 945 МВт·год (135 МВт рівним графіком впродовж семи годин поспіль)», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для надання аварійної допомоги був залучений блок №7 Добротвірської ТЕС.

Компанія наголошує, що аварійну допомогу, як крайній захід в балансуванні енергосистеми, активують всі країни, з якими синхронізована енергосистема України, в тому числі держави ЄС, які є членами ENTSO-E.

Застосування такого механізму у випадку порушення режиму роботи енергосистеми відповідає європейській практиці синхронної роботи в енергооб’єднанні (де кожен з учасників енергооб’єднання зобов’язаний мати підписані угоди про аварійну допомогу з усіма сусідніми операторами системи передачі).

Надання аварійної допомоги для PSE відбулося в рамках підписаного 5 серпня 2019 року договору з «Укренерго».

«Зазначимо, що аварійна допомога не є комерційним імпортом. Комерційним імпортом займаються виключно учасники ринку (трейдери, постачальники і т.д.), які законтрактували відповідний обсяг з іноземними контрагентами», – додали у компанії.

Нагадаємо, 2 листопада Білорусь надала Україні 500 МВт електроенергії. Це відбулось за запитом української сторони у межах контракту про надання аварійної допомоги. Дещо згодом Україна також подала запит на допомогу від Словаччини. Йдеться про обсяг електроенергії у 100 МВт.

6 листопада Міністерство енергетики Білорусі повідомило про відновлення експорту електроенергії до України. Постачання мало відбуватися впродовж всього листопада.

17 листопада Міненерго Білорусі попередило про припинення з 18 листопада нещодавно відновленого постачання електроенергії в Україну.

В «Укренерго» пояснили також запит на постачання електроенергії з Білорусі та Словаччини. Згідно з даними компанії, причинами дефіциту потужності є підвищена аварійність на енергоблоках декількох ТЕС.