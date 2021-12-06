Стало відомо, хто купив скандальну мережу заправок Glusco

У березні 2021 року СБУ та податківці провели спецоперацію на об'єктах мережі Glusco

Компанію придбав бізнесмен із Греції

Мережа АЗК Glusco, роботу якої було заблоковано з березня 2021 року, знайшла нового власника. Як повідомляє пресслужба Glusco, компанія Snel Energy Limited, що належить грецькому підприємцю Дімітріосу Аніфантакісу, придбала 100% акцій швейцарської компанії Glusco Energy SA.

Опальну мережу заправок із самого моменту її створення відносять до сфери бізнес-інтересів Медведчука, хоча номінальним власником компанії «Глуско Україна» є громадянин Ізраїлю Нісан Мойсеєв, що мешкає в Швейцарії.

Угоду з Нісаном Моїсеєвим, якому належала мережа, було укладено наприкінці жовтня 2021 року. Сума угоди не розголошується.

Новий власник Glusco є членом Ради директорів Motor Oil Hellas, найбільшої грецької нафтопереробної групи, що володіє нафтопереробними заводами та близько 1500 АЗС у Греції та за кордоном. Крім того, Дімітріос управляє своїм широким портфелем компаній в енергетичному бізнесі та сфері нерухомості як у своїй країні, так і за її межами.

«Я вважаю, що компанія має відмінну інфраструктуру та хороші перспективи розвитку. Ми плануємо провести її модернізацію відповідно до міжнародних стандартів. У фокусі нашої уваги насамперед буде підтримка відмінного клієнтського сервісу та високої якості нафтопродуктів, а також впровадження європейських інновацій», – відзначив Дімітріос.

Згідно з повідомленням Glusco, новий власник мережі АЗС є громадянином Греції та працює у сфері глобальної торгівлі енергоресурсами понад 30 років. Він займав керівні посади вищого рівня в таких компаніях, як Litasco, BP plc, Cargill SA, Motor Oil Hellas та інші.

Glusco – мережа заправних станцій, яка налічує в Україні 127 автозаправних станцій і 6 нафтобаз. Компанія викупила їх у російської «Роснефти».

Отже, добіг кінця конфлікт, що тривав дев'ять місяців. Нагадаємо, в березні 2021 року СБУ і ДПС провели спецоперацію на об'єктах мережі Glusco, звинувативши компанію в тіньовій реалізації неякісних нафтопродуктів. Як заявили правоохоронці, орієнтовна сума ухилення склала 240 млн грн. У компанії відкинули звинувачення, але повноцінна робота мережі з тої пори заблокована: здійснюється тільки продаж газу і супутніх товарів в магазинах.

На початку червня з'явилася інформація, що азербайджанська нафтова компанія Socar (також має в Україні свою мережу АЗС) має намір купити Glusco, проте в підсумку угода не відбулася.