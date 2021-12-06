Уряд порушив законодавство через блокування виплати боргів в галузі зеленої енергетики – асоціація правників

Асоціація правників України звертає увагу на неприпустимість допущення фактів дискримінації з боку держави

Комітет з питань енергетики, нафти та газу Асоціації правників України відправив лист-звернення прем’єр-міністру України Денису Шмигалю щодо факту відкритої економічної дискримінації та грубого порушення органами влади базових принципів функціонування ринку електроенергії.

Зазначена проблема стосується стану виконання державою зобов’язання щодо розрахунків з виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

Як повідомляється, 11 листопада НЕК «Укренерго» перерахувало 19,3 млрд грн від залучених облігацій на рахунок ДП «Гарантований покупець».

А ДП «Гарантований покупець» 12 листопада спрямувало через державний «Ощадбанк» всі отримані від НЕК «Укренерго» кошти у розмірі 19,3 млрд грн на погашення боргів перед виробниками електроенергії з ВДЕ. Однак станом на 15 листопада на рахунки виробників електроенергії з ВДЕ надійшло лише 16,3 млрд грн, і деяким виробникам кошти не були зараховані.

Комітет АПУ у своєму зверненні наголошує: «Така ситуація грубо порушує базові принципи функціонування ринку, викладені у Законі України «Про ринок електричної енергії», згідно ч. 12 ст. 2 якого всі рішення та заходи суб’єктів владних повноважень, прийняті на виконання норм цього Закону, мають прийматися на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України, з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення, відповідати меті, з якою повноваження надані, бути обґрунтованими, відповідати принципам неупередженості, добросовісності, розсудливості, пропорційності, прозорості, недискримінації та своєчасності.

В асоціації зазначають, що вибірковий підхід ДП «Гарантований покупець» до виконання обов’язків щодо погашення заборгованості за електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії, розцінюється як порушення принципів та правових основ функціонування ринку електричної енергії в Україні та як порушення зобов’язань України за Договором про заснування Енергетичного співтовариства та Угодою про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншого.

«Асоціація правників України, маючи на меті утвердження верховенства права в Україні та відстоюючи законні інтереси суб’єктів господарювання, які розвивають сектор відновлюваної енергетики України, закликає звернути увагу на неприпустимість допущення фактів дискримінації з боку держави», – підкреслюється в повідомленні.

Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед «зеленими» інвесторами з коштів цільових «зелених» єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, крім однієї компанії – ДТЕК ВДЕ.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.