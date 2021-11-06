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    Україна відновила імпорт білоруської електроенергії

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    Білорусь почала експорт електроенергії в Україну - Україна відновила імпорт білоруської електроенергії

    Білорусь почала експорт електроенергії в Україну

    Фото з відкритих джерел

    Поставки білоруської електроенергії будуть здійснюватися впродовж листопада

    Білорусь почала експорт електроенергії в Україну. 6 листопада електроенергія почала надходити в українську енергосистему. Про це повідомило міністерство енергетики Білорусі.

    «Відповідно до підписаного контракту, поставки будуть здійснюватися протягом листопада», – йдеться в повідомленні.

    Графік поставок сформований білоруською стороною з урахуванням наявних технічних можливостей: режимів роботи енергосистеми і потужностей генеруючого обладнання, відзначили в міненерго Білорусі.

    Нагадаємо, колишній секретар Ради національної безпеки і оборони країни (РНБО) та ексміністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що влада України почала готуватися до віялових відключень електрики.

    Як відомо, через нестачу вугілля на вітчизняних ТЕС, Україні довелося закуповувати електроенергію з Білорусі, а також домовлятися про постачання цього виду палива з США.

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    Теги: Білорусь ТЕС Київ вугілля Міненерго імпорт Україна Центренерго
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    Україна відновила імпорт білоруської електроенергії