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    Україна та Молдова провели спецоперацію із затримання «повітряних контрабандистів»

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    Спецоперацію українські та молдавські правоохоронці&nbsp;провели цієї ночі - Україна та Молдова провели спецоперацію із затримання «повітряних контрабандистів»
    Спецоперацію українські та молдавські правоохоронці провели цієї ночі
    фото: Чернівецький прикордонний загін

    Контрабандисти з Чернівців, Києва, а також з Білорусії перелетіли три кордони заради контрабанди цигарок

    Співробітники Чернівецького прикордонного загону спільно з молдовськими колегами затримали «повітряних контрабандистів», які порушували повітряний простір трьох країн заради тютюнової контрабанди. Про це «Главкому» повідомив Чернівецький прикордонний загін.

    Зазначається, що повітряне судно українські прикордонники спільно з молдовськими колегами затримали сьогодні вночі. Цьому передувала випереджувальна інформація українських правоохоронців.

    Як результат, прикордонною поліцією Молдови спільно з українськими прикордонниками за майже 10 кілометрів від Сокирян Новодністровського району (Україна) на околиці населеного пунтку Грозніца, Бричанського району (Республіка Молдова) виявлено АН-2 українського походження, легковий автомобіль молдовської реєстрації та групу осіб, що обслуговувала літак.

    Варто зазначити, що правоохоронцями також затримано трьох чоловіків, двох громадян України, мешканця столиці та чернівчанина, а також громадянина Білорусії. Також виявлено та вилучено засоби навігації, які використовували правопорушники.

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    Україна та Молдова провели спецоперацію із затримання «повітряних контрабандистів»
    Україна та Молдова провели спецоперацію із затримання «повітряних контрабандистів»
    Україна та Молдова провели спецоперацію із затримання «повітряних контрабандистів»
    Україна та Молдова провели спецоперацію із затримання «повітряних контрабандистів»
    Україна та Молдова провели спецоперацію із затримання «повітряних контрабандистів»
    Україна та Молдова провели спецоперацію із затримання «повітряних контрабандистів»

    На даний час на місці працюють правоохоронці обох країн з метою з’ясування всіх обставин правопорушення та здійснення фото та відео документування. Відносно контрабандистів, то їм загрожуватиме тюремне ув’язнення згідно з чинним законодавством Республіки Молдова.

    Раніше в Україні затримали членів найбільшого мафіозного клану Італії (фото).

    Теги: прикордонники кримінал контрабанда Молдова літак тютюнові вироби Україна Чернівецька область кордон
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    Україна та Молдова провели спецоперацію із затримання «повітряних контрабандистів»