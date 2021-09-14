Україна та Молдова провели спецоперацію із затримання «повітряних контрабандистів»

Спецоперацію українські та молдавські правоохоронці провели цієї ночі

Контрабандисти з Чернівців, Києва, а також з Білорусії перелетіли три кордони заради контрабанди цигарок

Співробітники Чернівецького прикордонного загону спільно з молдовськими колегами затримали «повітряних контрабандистів», які порушували повітряний простір трьох країн заради тютюнової контрабанди. Про це «Главкому» повідомив Чернівецький прикордонний загін.

Зазначається, що повітряне судно українські прикордонники спільно з молдовськими колегами затримали сьогодні вночі. Цьому передувала випереджувальна інформація українських правоохоронців.

Як результат, прикордонною поліцією Молдови спільно з українськими прикордонниками за майже 10 кілометрів від Сокирян Новодністровського району (Україна) на околиці населеного пунтку Грозніца, Бричанського району (Республіка Молдова) виявлено АН-2 українського походження, легковий автомобіль молдовської реєстрації та групу осіб, що обслуговувала літак.

Варто зазначити, що правоохоронцями також затримано трьох чоловіків, двох громадян України, мешканця столиці та чернівчанина, а також громадянина Білорусії. Також виявлено та вилучено засоби навігації, які використовували правопорушники.

На даний час на місці працюють правоохоронці обох країн з метою з’ясування всіх обставин правопорушення та здійснення фото та відео документування. Відносно контрабандистів, то їм загрожуватиме тюремне ув’язнення згідно з чинним законодавством Республіки Молдова.

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