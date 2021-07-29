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    В Україну намагалися ввезти смарагд за $10 тис. як штучний камінь за $22 (фото)

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    Охоронці кордону виявили&nbsp;оброблений камінь зеленого кольору, квадратної форми розміром 1 на 1 см - В Україну намагалися ввезти смарагд за $10 тис. як штучний камінь за $22 (фото)
    Охоронці кордону виявили оброблений камінь зеленого кольору, квадратної форми розміром 1 на 1 см
    Фото: Держприкордонслужба

    Протиправну схему ввезення в Україну дорогоцінного каменю викрили прикордонники

    Прикордонники Головного оперативно-розшукового відділу Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» виявили у поштовому відправленні коштовний камінь, який обманним шляхом везли через кордон. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

    Прикордонники дізналися про можливу протиправну схему. Тому було проведено перевірку відправлення, яке прибуло з Таїланду.

    В пакунку прикордонники та співробітники митниці виявили оброблений камінь зеленого кольору, квадратної форми розміром 1 на 1 см. Він, швидше за все, є смарагдом та вартує понад $10 тис., хоча в супровідних документах вказано, що камінець – штучного походження і коштує $22.

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    В Україну намагалися ввезти смарагд за $10 тис. як штучний камінь за $22 (фото)
    В Україну намагалися ввезти смарагд за $10 тис. як штучний камінь за $22 (фото)
    В Україну намагалися ввезти смарагд за $10 тис. як штучний камінь за $22 (фото)
    В Україну намагалися ввезти смарагд за $10 тис. як штучний камінь за $22 (фото)
    Фото: Держприкордонслужба

    Камінь вилучили для проведення гемологічної експертизи.

    Працівники митниці склали протокол про порушення митних правил.

    Нагадаємо, 1 липня в аеропорту «Бориспіль» під час оформлення рейсу Стамбул–Київ прикордонники спільно з працівниками Служби безпеки України та київськими митниками виявили у громадянина України діаманти, вартість яких сягає 2 млн грн.

    20 червня у «Борисполі» прикордонники виявили пасажира з діамантами на 1 млн грн.

    Крім цього, наприкінці 2020 року також у «Борисполі» прикордонники виявили жінку, яка перевозила діаманти на 15 млн грн у спідній білизні та діаманти на 17 млн грн у кишені свого одягу.

    Теги: прикордонники митниця Держприкордонслужба Аеропорт Бориспіль
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    В Україну намагалися ввезти смарагд за $10 тис. як штучний камінь за $22 (фото)