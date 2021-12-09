Соціальна реклама переконує українців йти вакцинуватися (відео)

Завдяки вакцинам у нас є спосіб покласти край пандемії

Пандемія Covid-19 змінила наше життя. Та ми не втрачаємо надію повернутися до подорожей без обмежень, вільних походів у театри, на стадіони, обіймів з рідними та друзями без застережень.

Аби українці активніше йшли на щеплення, агенство Postmen спільно з Міністерством охорони здоров’я України та UNICEF Ukraine створили комунікаційну кампанію.

«Завдяки вакцинам у нас є спосіб покласти край пандемії та відновити своє звичне життя. Жодна людина не повинна померти від хвороби, якій можна запобігти» − йдеться у повідомленні.

Одним із проявів інформаційної кампанії став соціальний ролик, який демонструє, що вакцинація рятує та захищає життя так само, як і звичні й відомі нам атрибути: дитяче автокрісло, бронежилет або ж будівельна каска. За даними Електронної системи охорони здоров'я, щеплення у дев'ять разів знижує ризик померти від коронавірусу.

«На відео ми показуємо, що вакцинація знімає обмеження та буквально відчиняє двері громадського транспорту, культурних та спортивних закладів, торговельних центрів. За допомогою масштабних локацій та атмосферних кадрів ми хотіли зробити ролик емоційним, щоб українці зрозуміли та відчули цю просту ідею», — поділилася Head of Postmen Production Ольга Михалець.

Нагадаємо, програма цільового фінансування вразливих категорій бізнесу під час карантину «єПідтримка» розпочнеться 19 грудня. Отримати тисячу гривень за повний курс щеплення українці зможуть онлайн, через мобільний додаток «Дія».

Раніше в уряді розповіли, скільки банків вже погодилися виплачувати «Вовину тисячу».

Додамо, що в Україні на гроші за вакцинацію можна буде купити книги. Глава уряду Денис Шмигаль попередив, що виплату не можна обміняти на позапрограмні послуги.

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